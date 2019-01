Motorcrosser Jeffrey Herlings geridderd

Op het jaarlijkse gala van motorsportend Nederland kreeg Jeffrey Herlings een verrassende boodschap. Sportminister Bruno Bruins bracht de bijzondere melding dat de Koning hem heeft benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Minister Bruno Bruins: ‘Vanaf jouw vierde levensjaar beheerst de motorsport je leven, jouw ontembare wil om te winnen heeft jou zover gebracht met als ultieme beloning het hoogst haalbare: wereldkampioen in de koningsklasse, MXGP klasse. Wat een fantastisch voorbeeld ben jij voor vele Nederlanders’.

Palmares

Jeffrey Herlings is drie keer wereldkampioen geworden in de MX2 klasse en afgelopen zomer wereldkampioen in de Motor Grand Prix klasse. Daarnaast heeft hij nog eens 84 overwinningen behaald en wist hij afgelopen seizoen maar liefst zeventien grand prix overwinningen te behalen.