KNSB keurt gedrag Kjeld Nuis op EK Sprint in Collalbo af

Technisch directeur Remy de Wit heeft dinsdag Kjeld Nuis per brief laten weten dat hij het gedrag van de schaatser bij de EK Sprint in Collalbo afkeurt. Dit meldt de KNSB dinsdagavond.

‘Onbehoorlijk en onaanvaardbaar’

Nuis haalde afgelopen weekeinde verhaal bij de scheidsrechter, nadat hij was gediskwalificeerd op de eerste 1000 meter wegens het afsnijden van de bocht. De manier waarop de rijder dit deed noemt De Wit in zijn brief ‘onbehoorlijk en onaanvaardbaar’.

Waarschuwing

Nuis krijgt in de brief een waarschuwing. Hij moet ervoor zorgen dat dergelijk gedrag niet meer voorkomt, anders zal de KNSB maatregelen treffen, meldt De Wit. De technisch directeur was in Collalbo aanwezig en heeft de gebeurtenissen van nabij gevolgd. Naar aanleiding van het incident voerde hij in Italië al diverse gesprekken met betrokkenen, onder wie coach Jac Orie, over het handelen van zijn teamleden.