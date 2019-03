Contractverlenging Klaas Jan Huntelaar en Noussair Mazraoui

Huntelaar werd op 12 augustus 1983 geboren in Voor-Drempt. De spits speelt sinds het seizoen 2016-2017 bij Ajax en kwam in de periode van 2006 tot en met 2008 ook al uit voor de club. Huntelaar maakte zijn debuut in Amsterdam op 15 januari 2006 in de wedstrijd Ajax-NEC (1-1) en speelde tot nu toe 201 officiële wedstrijden, waarin hij 133 doelpunten maakte. Huntelaar won met Ajax in 2006 en 2007 zowel de KNVB Beker als de Johan Cruijff Schaal.

Noussair Mazraoui

Ajax en Noussair Mazraoui hebben eveneens overeenstemming bereikt over de verlenging van zijn contract dat liep tot en met 30 juni 2021. De nieuwe verbintenis loopt tot en met 30 juni 2022.

Mazraoui werd op 14 november 1997 geboren in Leiderdorp. De verdediger speelt sinds 2006 in de jeugdopleiding van Ajax. Op 4 februari 2018 maakte hij zijn debuut in het eerste elftal tijdens de wedstrijd Ajax - NAC Breda (3-1). Hij speelde tot nu toe 44 wedstrijden voor Ajax 1 en scoorde daarin vier keer.