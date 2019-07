Kruijswijk trots op 3e plaats Tour de France:'Hiervoor ben ik gekomen'

De 21e etappe van de 106de Tour de France zit er op en is zondag gewonnen door de Australiër Caleb Ewan. Het eindklassement voor de eerste drie plaatsen is ongewijzigd sinds de voorlaatste etappe van afgelopen zaterdag.

Egan Bernal

De 22-jarige Colombiaanse wielrenner Egan Bernal stelde in de laatste Alpenetappe de eindzege al veilig en is daarmee de winnaar van deze Tour de France. Nog nooit won zo een jonge renner de Tour.

Steven Kruijswijk

De ploeggenoot van Bernal, Geraint Thomas, is in het eindklassement als tweede geëindigd. Derde is de Nederlandse Steven Kruijswijk die in een eerdere Ronde van Frankrijk al eens de vijfde plek wist te behalen. Een podiumplek in Parijs was zijn doelstelling tijdens deze 106de Tour en dat is gelukt.

Alaphilippe geklopt door Kruijswijk

Aan het begin van de twintigste etappe afgelopen zaterdag stond Kruijswijk in het algemeen klassement nog op de vierde plaats maar met uitzicht op het podium. De man die hij moest kloppen was de Fransman Julian Alaphilippe die de tweede plek nog op zijn naam had staan. Ten opzichte van Kruijswijk had de Fransman een marge van 38 seconden. Maar op dertien kilometer van de finish moest de Fransman afhaken en daardoor klom Kruijswijk naar de derde plaats. 'Ik ga heel blij zijn als ik Parijs binnenrijd, dit is waarvoor ik gekomen ben', zei Kruijswijk zaterdag al.