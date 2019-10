Jaap Stam per direct opgestapt bij Feyenoord

Op zoek

'De technische staf neemt vooralsnog zijn taken over. De club gaat uiteraard op zoek naar een oplossing en hoopt deze binnen afzienbare termijn te kunnen presenteren', aldus Feyenoord.

'Had nog onze steun'

Technisch directeur Sjaak Troost betreurt het besluit van Stam. ‘De trainer had zeker onze steun nog en ook de spelersgroep wilde met hem verder. Maar als iemand zelf zegt: ik geloof er niet meer in en wil niet meer, dan respecteren we dat en houdt het op. Hoe jammer ook.’

'Beter'

Stam geeft aan dat het ‘bepaald geen gemakkelijk besluit is geweest’. ‘Ik heb er goed en lang over nagedacht. Mijn uiteindelijke conclusie is dat het beter voor de club, de spelers en mezelf is als ik een stap opzij doe.’ Jaap Stam was bezig aan zijn eerste seizoen in De Kuip. Hij volgede Giovanni van Bronckhorst op. Feyenoord staat op dit moment op de 12e plaats in de Eredivisie. De laatste wedstrijd van Feyenoord was dit weekend tegen Ajax dat met 4-0 won.