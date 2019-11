ADO Den Haag-spelers spreken zich uit tegen kindermishandeling

Het is deze week de Week tegen Kindermishandeling. Onder het motto: ‘het is niet ok’ roepen de gemeente Den Haag en ADO Den Haag gezamenlijk op om een einde te maken aan kindermishandeling. Dit doen zij in een gezamenlijke videoboodschap. John Goossens: ‘Michiel en ik hebben allebei meerdere kinderen en wilden daarom graag meewerken aan het verspreiden van de boodschap dat alle kinderen in veiligheid en rust moeten kunnen opgroeien.’

‘In Den Haag moeten alle kinderen zich gezond en veilig kunnen ontwikkelen,’ zegt de Haagse jeugdwethouder Kavita Parbhudayal. ‘Geweld tegen kinderen is onacceptabel.’

Het motto van het filmpje is ‘het is niet ok’. Word jij thuis uitgescholden? Dat is niet ok. Voel jij je thuis bang, dat is niet ok. Komt jouw vader of moeder steeds dronken thuis? Dat is niet ok. ADO Den Haag en de gemeente Den Haag willen hiermee vooral de kinderen zelf aanspreken. ‘Kinderen verbergen vaak het slechte gedrag van ouders of zijn geneigd om ze te verdedigen. Dat zijn en blijven hun ouders. Maar tegen ieder kind in Den Haag willen wij zeggen: verwaarlozing, mishandeling, je onveilig voelen: het is echt niet ok. Praat met iemand die je vertrouwt,’ aldus de jeugdwethouder.

In Nederland groeit ongeveer 3% van alle kinderen op in onveilige gezinssituaties. Dat zijn ruim 100.000 kinderen. Het is belangrijk om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. In de Week tegen Kindermishandeling wordt niet alleen aandacht gevraagd voor de aard en omvang van het probleem, maar vooral wat er gedaan kan worden om de aanpak van kindermishandeling te versterken. De Week tegen Kindermishandeling staat dit jaar in het teken van het 30-jarige jubileum van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Op 20 november is het Internationale Dag van de Rechten van het Kind.