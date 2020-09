Nieuwe Stadion Feijenoord naar laatste fase met start Technisch Ontwerp

Covid-19

Mark Koevermans, algemeen directeur van Feyenoord: ‘De weg is nog lang en we zijn er zeker nog niet. Maar de afgelopen maanden zijn wel goede stappen gezet, die de club en het stadion het vertrouwen geven dat we – hand in hand met veel supporters, de gemeente en andere stakeholders – het nieuwe stadion voor elkaar kunnen krijgen. Dit ondanks de huidige zeer moeilijke corona-periode. Want ook voor dit toch al zeer complexe dossier geldt dat Covid-19 de zaken er natuurlijk niet gemakkelijker op heeft gemaakt.’

Samen optrekken

Club en Stadion zullen nog nauwer dan voorheen samen optrekken om de business case, de bouwkosten en de financiering verder te verbeteren. Ook hebben de beide Raden van Commissarissen en de directies afgesproken het project gezamenlijk naar een definitieve investeringsbeslissing te leiden, volgens planning najaar 2021.

'Gevoel dat het nieuwe stadion haalbaar is'

Koevermans: ‘Club en Stadion zijn blij met het ontwerp van het nieuwe stadion. Het ziet er prachtig uit. Op basis van de verdiepingsslagen die we continu maken en de inzichten die dat oplevert, hebben we het gevoel dat het nieuwe stadion haalbaar is en een significante bijdrage kan leveren aan de gewenste groei van de voetbalbegroting van Feyenoord en de ontwikkeling van de club als geheel.’

Nog veel werk te doen

‘Behalve dat het Technisch Ontwerp wordt gemaakt, moet er de komende twaalf maanden nog flink wat gebeuren,’ weet Koevermans. ‘Dit geldt voor de bouwkosten, de financiering en de business case, waar we natuurlijk ook de mogelijke permanente Covid-19 effecten zo goed mogelijk in willen verwerken.’

Kosten Technisch Ontwerp

De kosten gemoeid met het Technisch Ontwerp worden extern bekostigd. Hierover zijn in nauw overleg afspraken gemaakt met de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas. Zij zijn verantwoordelijk voor de verdere uitrol van de gebiedsontwikkeling. Het slaan van de eerste paal voor het nieuwe stadion staat gepland voor voorjaar 2022. Het nieuwe stadion zal in dat geval in 2025 openen.