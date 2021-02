Dit is de nieuwe RB16B F1-auto van Max Verstappen

RedBull heeft dinsdag de eerste beelden van de nieuwe F1-auto van het team onthuld waarmee Max Verstappen en Sergio Perez dit jaar ten strijde zullen gaan in het F1-circus. Dit meldt RedBull dinsdag.

Doorontwikkeld

De RB16B is een doorontwikkeling van de RB16 auto van vorig seizoen. Volgens teambaas Christian Horner bestaat de nieuwe auto voor zestig procent uit onderdelen van zijn voorganger. Eén van de belangrijkste veranderingen voor dit seizoen zit natuurlijk onder de motorkap en is alleen binnen de inner circle van het RedBull raceteam bekend .

Verstappen en Pérez

De nieuwe RB16B zal worden bestuurd door onze Nederlandse trots Max Verstappen en zijn nieuwe teamgenoot Sergio Pérez. De 31-jarige Mexicaan neemt het stoeltje over van Alexander Albon.

Start Formule 1

Het duurt gelukkig niet al te lang meer voor het nieuwe F1 seizoen van start gaat. Op 28 maart zal de eerste Grand Prix in Bahrein de aftrap zijn van het nieuwe raceseizoen.

Teaser