Feyenoord dichtbij transfer Jahanbakhsh

De 27-jarige Jahanbakhsh werd in de zomer van 2013 door NEC Nijmegen naar Nederland gehaald. Na twee seizoenen NEC verkaste de Iraniër naar AZ Alkmaar, waar Jahanbakhsh drie jaar zou spelen. In het laatste seizoen 2017-2018 maakte de rechtsbuiten 21 goals, waarmee hij een transfer naar Brighton verdiende. Brighton maakte 25 miljoen over aan AZ, nog altijd de duurste uitgaande transfer ooit voor de club uit Alkmaar.

In de Engelse Premier League ging het de Iranees international minder voor de wind. Jahanbakhsh speelde in drie seizoenen tijd een vijftigtal competitiewedstrijden voor Brighton, waarin hij slechts 2 goals maakte. Jahanbakhsh heeft in Engeland nog een contract tot en met de zomer van 2023, een contract dat moet worden afgekocht door de club uit Rotterdam.

Technisch directeur Frank Arnesen heeft weinig te besteden in de transferperiode. Door de naderende verkoop van Steven Berghuis voor zo’n 5,5 miljoen aan Ajax, creëert Feyenoord echter wat financiële ruimte voor een transfer. De nieuwe Feyenoord-trainer Arne Slot werkte al eerder samen met Jahanbakhsh als assistent-trainer van AZ.

Feyenoord begon de voorbereiding op het nieuwe Eredivisie seizoen op 19 juni en speelt de eerste officiële wedstrijd in de tweede voorronde van de nieuwe Conference League op donderdag 22 juli tegen FK Dedic (Montenegro) of KF Drita (Kosovo). Het seizoen 2021-2022 van de Eredivisie gaat van start op 13 augustus. Feyenoord neemt het op 15 augustus in de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen in eigen huis op tegen Willem II.

