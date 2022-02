BWT Alpine F1 team onthult spectaculaire A522 voor nieuw hoofdstuk in formule 1

BWT Alpine F1 Team presenteert de nieuwe A522. De Formule 1-auto luidt een nieuw tijdperk in van pure excellentie en sportieve bekwaamheid van Alpine in aanloop naar het langverwachte 2022-seizoen van het FIA Formula One World Championship.

De A522 behoudt zijn opvallende, blauwe kleurstelling die kenmerkend is voor Alpine, gecombineerd met de iconische, roze keuren van de nieuwe titelpartner BWT. Tijdens de presentatie van de nieuwe Formule 1-bolide toonde BWT Alpine F1 Team ook een versie met een ‘flipped livery’, waarbij roze juist de dominante kleur is. Deze opvallende livery wordt tijdens de eerste twee races van het seizoen gebruikt ter gelegenheid van de nieuwe samenwerking met BWT. De presentatie van de nieuwe Formule 1-auto werd geleid door Alpine CEO Laurent Rossi, CEO Renault Group Luca de Meo en Otmar Szafnauer, de nieuwe teambaas van BWT Alpine F1 Team. Ook de coureurs Esteban Ocon en Fernando Alonso waren aanwezig om de langverwachte A522 aan de wereld te tonen.

Het nieuwe team mikt in 2022 op verdere progressie na de indrukwekkende debuutcampagne van Alpine in de Formule 1 in 2021. De technische teams van BWT Alpine F1 Team in het Britse Enstone worden geleid door het onlangs gepromoveerde en ervaren duo Pat Fry, Chief Technical Officer, en Matt Harman, Technical Director. Aan de andere kant van het kanaal, in het Franse Viry-Châtillon, werd Bruno Famin onlangs aangesteld als Executive Director van Alpine Racing. In deze functie is hij verantwoordelijk voor het maximaliseren van de motorprestaties en integratie in het chassis.

Nieuwe reglementen

De medewerkers van beide fabrieken hebben in de afgelopen achttien maanden non-stop gewerkt aan de ontwikkeling van de A522 conform de ingrijpende reglementswijzigingen voor seizoen 2022. De naadloze samenwerking tussen beide fabrieken was de sleutel om de A522 tot leven te brengen. Naast de volledig nieuwe auto met een nieuw chassis is het team ook trots op de geheel nieuwe RE22-krachtbron, een nieuw hoogtepunt in de roemruchte Formule 1-geschiedenis van de Franse autofabrikant.

Dankzij de specificatie en het ontwerp van de motor kreeg het team meer ruimte bij het ontwerpen van de rest van de auto, om zodoende de nieuwste reglementen beter te benutten en zich aan te passen aan de nieuwe brandstof E10: de volgende stap in het gebruik van duurzame brandstoffen in de Formule 1.

Talentvolle en ervaren line-up

BWT Alpine F1 Team rijdt met dezelfde coureurs als vorig seizoen. Esteban Ocon – die vorig jaar bij de Grand Prix van Hongarije zijn eerste Formule 1-overwinning op zijn naam schreef – rijdt dit seizoen voor het derde achtereenvolgende jaar met een Renault motor, terwijl Fernando Alonso zich opmaakt voor een historisch en mogelijk recordbrekend, twintigste seizoen in de Formule 1. De Australiër Oscar Piastri is de officiële reservecoureur voor 2022, nadat hij vorig jaar afstudeerde aan de Alpine Academy en het FIA Formula 2-kampioenschap op zijn naam schreef. Esteban en Fernando nemen morgen, tijdens de filmdag op het Circuit de Catalunya, de teugels van de A522 voor het eerst in handen, voordat later deze week de eerste tests zullen plaatsvinden.

Rossi

Laurent Rossi, CEO Alpine: “We zijn zeer verheugd met de presentatie van de A522 die het volgende hoofdstuk markeert in de Formule 1-reis van Alpine. We zijn trotse racers en hebben de essentie van het race-erfgoed en de passie van Alpine in deze nieuwe generatie auto’s gegoten. Onze plannen en visie bij Alpine is helder en we hebben enkele van de beste mensen uit de sport om ons vooruit te helpen en onze ambities te realiseren. Ons team is nu sterker en hopelijk ook toekomstbestendig. Onze coureurs hebben alles in zich om de resultaten te leveren die we op het circuit willen bereiken. In 2022 willen we constante vooruitgang laten zien met verregaande ontwikkelingen op alle locaties, om in de toekomst uit te groeien tot titelkandidaat. We zijn goed op weg en willen de lijn naar de top doortrekken.”

Ocon

Esteban Ocon, BWT Alpine F1 Team-coureur: "Ik ben heel enthousiast, niet alleen om de A522 voor het eerst te zien, maar ook om er deze week voor het eerst mee te rijden. Het is altijd een voorrecht om voor het eerst in een nieuwe Formule 1-auto te rijden, omdat je weet hoe hard achter de schermen is gewerkt door alle getalenteerde mensen in Enstone en Viry. Dat gevoel en die verantwoordelijkheid zijn uniek en bijzonder. Ik voel me voorbereid en fysiek klaar, dus laten we het circuit op gaan en zien wat we dit jaar in handen hebben!"

Alonso

Fernando Alonso, BWT Alpine F1 Team-coureur: "Het is goed om terug te zijn en ik heb hard gewerkt om klaar te zijn voor het nieuwe seizoen. De opbouw heeft lang geduurd doordat de reglementswijzigingen werden uitgesteld vanwege de pandemie. De auto ziet er fantastisch en ik houd van de nieuwe livery. We hebben een nieuwe motor en zijn ervan overtuigd dat we een goede ontwikkeling hebben doorgemaakt voor deze nieuwe generatie auto’s. We weten niet waar iedereen staat tot aan de eerste race in Bahrein, maar we zijn verheugd om de auto deze week voor het eerst te testen. Ik hoop dat de nieuwe reglementen hebben gewerkt en dat we dit jaar spannendere wiel-aan-wiel-races zullen beleven.”