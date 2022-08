Audi stapt in Formule 1

Audi stapt in de koningsklasse van de wereldwijde autosport. Vanaf 2026 neemt het premiummerk met een speciaal ontwikkelde krachtbron deel aan het FIA Formule 1 Wereldkampioenschap. Het F1-project wordt gestationeerd in de vestiging van Audi Sport in Neuburg an der Donau, nabij het hoofdkantoor van het merk in Ingolstadt.

Audi kondigde zijn F1-entrée aan op een persconferentie tijdens het Formule 1-weekend op Spa-Francorchamps. Markus Duesmann, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Audi AG, en Oliver Hoffmann, bestuurslid voor Technische Ontwikkeling, maakten het nieuws bekend, samen met Formule 1 CEO Stefano Domenicali en Mohammed ben Sulayem, President van de FIA.

“Autosport is een integraal onderdeel van Audi’s DNA”, verklaarde Markus Duesmann tijdens de persconferentie. “Formule 1 biedt ons zowel een wereldwijd platform als een uitdagend ontwikkelingslab. Met de nieuwe reglementen in het vooruitzicht is dit voor ons hét moment om in te stappen, aangezien de Formule 1 en Audi beide duidelijke, duurzame doelen voor ogen hebben.”

De belangrijkste reden voor Audi’s betrokkenheid bij ’s werelds populairste raceklasse is het plan om de F1 duurzamer en kostenefficiënter te maken. De nieuwe technische reglementen die vanaf 2026 van kracht worden, focussen op meer elektrificatie en het gebruik van geavanceerde, duurzame brandstof. Naast het al bestaande budgetplafond voor teams wordt vanaf 2023 tevens een maximumbudget voor motorfabrikanten ingevoerd. Aanvullend heeft de Formule 1 zichzelf het ambitieuze doel opgelegd om vanaf 2030 een CO2-neutrale raceklasse te zijn.

Transformatie Formule 1

“Gezien de enorme technologische stappen die de klasse vanaf 2026 gaat maken op het gebied van duurzaamheid, kunnen we spreken van een nieuwe Formule 1. F1 ondergaat een transformatie en Audi wil daar een belangrijke bijdrage aan leveren”, aldus Oliver Hoffmann.

Vanaf 2026 wordt het elektrische vermogen van de F1-aandrijflijn – bestaande uit een elektromotor, batterijsysteem, elektronica en een verbrandingsmotor – aanzienlijk verhoogd ten opzichte van de krachtbronnen die nu in de Formule 1 worden gebruikt. Vanaf dat moment wordt de elektromotor bijna net zo krachtig als de verbrandingsmotor, die een vermogen heeft van ongeveer 400 kW (544 pk). De zeer efficiënte 1,6-liter turbomotoren lopen vanaf dat moment op geavanceerde, duurzame brandstof, wat eveneens een vereiste van Audi was om in te stappen.

Audi Sport gaat nieuwe krachtbron ontwikkelen

De nieuwe krachtbron van Audi wordt ontwikkeld in het state-of-the-art Competence Center Motorsport van Audi Sport in Neuburg an der Donau. Daar staan al testbanken voor F1-motor tests, evenals voor het testen van elektromotoren en batterijsystemen. Tegen het einde van dit jaar heeft Audi Sport daar alle voorbereidingen afgerond. Recent richtte het merk een separate onderneming – een volledige dochter van Audi Sport - op voor het motorproject. Adam Baker neemt als CEO de leiding van het Formule 1-project op zich. De ervaren engineer heeft bij fabrikanten en teams in de autosport uiteenlopende senior functies vervuld. Voordat hij in 2021 bij Audi aan de slag ging, werkte Baker drie jaar lang voor de FIA.

Eind dit jaar kondigt Audi aan met welk team het merk in 2026 aan de start van de Formule 1 verschijnt.