Oranje Leeuwinnen pakken punt met gelijkspel tegen VS

Kans op groepswinnaar

'Oranje gooide in het Nieuw-Zeelandse Wellington alles in de strijd en werd in dit topduel beloond met een resultaat. Jill Roord zette Nederland in de eerste helft op voorsprong, na rust scoorde Lindsey Horan de gelijkmaker. Beide ploegen maken daardoor nog aanspraak om als groepswinnaar naar de achtste finale te gaan', aldus de KNVB.

Aanvallend gespeeld

Onder de spelers van Oranje was het de wens om het accent op de aanval te leggen en bondscoach Andries Jonker gaf daar gehoor aan en wakkerde de voorbije maanden bij zijn speelsters een aanstekelijk soort bravoure aan.

'De tijd is voorbij dat Oranje angst voor Amerika moet hebben', riep Jonker een aantal keer doelbewust in de media.