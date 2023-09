Ajax niet op de hoogte van aandeelhouderschap AKA Global GmbH in Matchmetrics

AFC Ajax NV was voor de aanstelling van directeur voetbalzaken Sven Mislintat door hem geïnformeerd over zijn aandeelhouderschap in Matchmetrics GmbH. 'Hierover zijn destijds contractuele afspraken gemaakt tussen de club en Mislintat', zo meldt Ajax woensdag in een speciale verklaring.