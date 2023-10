Ajax en trainer Maurice Steijn per direct uit elkaar

Taken neerleggen

De clubleiding en Steijn, hebben samen besloten dat de trainer zijn taken neerlegt. Steijn (Den Haag, 20 november 1973) kwam afgelopen zomer van Sparta Rotterdam naar Ajax en tekende in Amsterdam een contract tot en met 30 juni 2026.

'Twijfels'

Jan van Halst: 'De afgelopen maanden hebben we heel intensief en professioneel samengewerkt, maar de sportieve resultaten en de ontwikkeling van het team bleven achter. Vandaar dat we vandaag weer met elkaar om de tafel zaten. Maurice gaf nu zelf ook aan twijfels te hebben of hij nog de juiste man op de juiste plaats is. Samen hebben we vervolgens de conclusie getrokken dat het beter is om uit elkaar te gaan. Hedwiges Maduro neemt voorlopig de honneurs waar.'

Conclusie: 'Nu het beste voor Ajax'

Maurice Steijn: 'Vanochtend heb ik samen met de directie overleg gehad en we zijn aan het einde van de middag weer bij elkaar gekomen. Wij kwamen tot de conclusie dat dit nu het beste is voor Ajax, al vind ik het vreselijk jammer. Iedereen die mij kent weet dat ik er alles aan heb gedaan om Ajax terug te brengen naar waar deze club hoort. Maar het is mij niet gelukt. Ik wil de supporters en de mensen met wie ik hier heb samengewerkt hartelijk bedanken en ik hoop dat Ajax snel de weg omhoog inslaat.'