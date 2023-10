Hekkensluiter: Ajax gedaald naar degradatieplek na verlies bij PSV met 5-2

Dieper kan Ajax niet meer zinken. Na een forse 5-2 nederlaag zondag tegen PSV staat Ajax nu op de laatste plaats in de Eredivisie en is het hekkensluiter. Ajax zal aan de bak moeten om dit historische diepterecord snel te kunnen vergeten. De Amsterdammers zullen snel van deze degradatieplaats weg moeten zien te komen wil het in de Eredivisie kunnen blijven spelen.

Maduro baalt na PSV-uit

'De nederlaag bij PSV doet pijn bij Ajax-trainer Hedwiges Maduro. Vooral het gebrek aan efficiëntie voor de goal zat hem dwars. De Amsterdammers speelden een puike eerste helft, maar beloonden zichzelf met slechts twee goals', zo meldt Ajax zondag.

Eerste helft nog prima

De Amsterdammers speelden een prima eerste helft waarin er veel kansen werden gecreëerd maar beloonden zichzelf met slechts twee goals. 'De marge was maar één bij de rust. We hadden een grotere marge moeten hebben. We wisten dat zij daarna zouden komen. Alleen vielen de tegengoals te snel. Dat hebben we niet goed gedaan', aldus Maduro.