‘Schadelijke brandvertragers moeten verboden worden’

De autoriteiten zouden de industrie moeten verbieden om nog schadelijke brandvertragers te blijven produceren, want er bestaan goede alternatieven. Dit bepleit VU-hoogleraar Jacob de Boer in een opiniestuk in Science.

Al in 1998 publiceerde De Boer met collega’s in Nature over de gevaren van brandvertragers met halogenen erin. De halogenen in brandvertragers – bijvoorbeeld chloor, broom en fluor – zijn schadelijk voor mens en milieu.

Nu, ruim twintig jaar later, zijn er nog maar slechts drie schadelijke stoffen verboden. Tientallen andere halogeen-houdende brandvertragers worden nog gewoon geproduceerd. De industrie vervangt schadelijke stoffen, wanneer die verboden worden, door andere stoffen, die dan vaak net zo schadelijk blijken. Het zou veel beter zijn om deze stoffen eerst te testen op schadelijke effecten voor mens en milieu en ze dan pas op de markt te brengen. Er bestaan al alternatieven zónder deze schadelijke halogenen in erin, die nauwelijks duurder zijn om te maken.

De industrie rondom brandvertragers is een ‘billion-dollar industry’, schrijven De Boer en zijn Amerikaanse coauteur Heather Stapleton in Science. Er is een sterke lobby, en in Europa loopt het REACH-programma achter de feiten aan waardoor schadelijke stoffen toch op de markt komen.

Wereldwijde verdubbeling

De VN voorspelde recent dat het aantal chemicaliën dat we wereldwijd gebruiken in de komende tien jaar zal verdubbelen.

De Boer en Stapleton vinden dat er eens kritisch gekeken moet worden naar in wélke producten er allemaal brandvertragers zitten. De Boer: “De industrie heeft er belang bij om het grote gevaar van brand te benadrukken. Natuurlijk zal men na de brand in de Notre Dame vragen om nog meer brandvertragers. Brandvertragers voorkomen een brand echter niet, ze geven hooguit 30 seconden extra vluchttijd. Dat is heel goed in een auto, in een vliegtuig en voor een computer. Maar ze horen niet in speelgoed en in een matras als je nooit in bed rookt, zeker niet de schadelijke brandvertragers. Bovendien veroorzaken ze vaak koolmonoxidevergiftiging.”

De Boer en Stapleton roepen de autoriteiten op om in actie te komen en de schadelijke brandvertragers zo snel mogelijk te verbieden.