Vrachtdrone met valdozen helpt mensen in nood

Piloot en majoor buiten dienst Arie Slagter: “We hebben het systeem in 3 runs getest. Met 12 dozen en als laatste met eieren. De vliegsnelheid was bij het droppen van die dozen 96 kilometer per uur. Ze zijn allemaal heel gebleven en op de juiste plek geland. Wij zijn dus dik tevreden.”

De drone kan tot 250 kilometer overbruggen en zo goederen afleveren bij mensen die door bijvoorbeeld een natuurramp onbereikbaar zijn. Het systeem bestaat uit een vrachtdrone die geladen wordt met kartonnen ‘valdozen’. De drone heeft een spanwijdte van 12 meter en is 6 meter lang. Aan weerszijden hangen 2 zogenoemde cargobay’s onder de vleugels, daarin passen per stuk 3 valdozen.

Dansend naar beneden

De cargobay’s worden op afstand geopend, waarna de dozen vallen en er kartonnen vleugels als een ster uitklappen. Licht dansend op de wind daalt de doos vervolgens naar beneden. Een kartonnen kreukelzone zorgt ervoor dat de inhoud van de dozen heel blijft. Het blijkt mogelijk om zonder parachute pakketten hulpgoederen van 20 kilo nauwkeurig af te leveren. Dit gebeurt met behulp van een global positioning system (GPS).

Zonder parachute

Het systeem is ontwikkeld door de ‘Wings for Aid’-coalitie, die bestaat uit bedrijven, universiteiten en kennisinstellingen. Eerdere prototypes zijn samen met het Rode Kruis en het Wereldvoedselprogramma getest. Het uiteindelijke ontwerp is inmiddels in productie gegaan.

De luchtmacht en landmacht zijn vrijwel vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling en het testen. De krijgsmacht stelde faciliteiten beschikbaar en leverde kennis en kunde op het gebied van bijvoorbeeld het luchtruim en procedures.

200 maaltijden per doos

Een doos bevat bijvoorbeeld tot 200 maaltijden of een complete ‘shelter construction kit’, een noodonderkomen. Met meer dan 100 miljoen vluchtelingen per jaar en voortdurende klimaatverandering is dit een belangrijke aanvulling op het logistieke arsenaal van hulporganisaties.