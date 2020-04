Onderzoek of BCG-vaccin kans op infectie coronavirus bij 60-plussers verkleint

Het Radboudumc gaat samen met het UMC Utrecht onderzoeken of een vaccin tegen tuberculose, het zogenaamde BCG-vaccin, bij 60-plussers de kans op infectie met het coronavirus verkleint, of dat het de ernst van de symptomen vermindert als er toch een infectie optreedt. Dit meldt het Radboudumc donderdag.

Helft krijgt BCG-vaccin

'In totaal kunnen 1600 ouderen deelnemen aan het onderzoek, dat vandaag begint. De helft van de deelnemers aan het onderzoek krijgt het vaccin, de andere helft niet', aldus het Radboudumc.

Vooral ouderen ernstig ziek

Het coronavirus blijkt vooral ouderen ernstig ziek te maken. Bij een infectie lopen zij ook het hoogste risico om aan de infectie te overlijden. Op dit moment is er nog geen specifiek vaccin tegen het coronavirus of een andere manier om ouderen tegen de infectie te beschermen. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat het BCG-vaccin niet alleen bescherming geeft tegen tuberculose, maar ook de afweer tegen enkele andere ziekteverwekkers kan verhogen.

Wetenschappelijk onderzoek

Het is echter nog niet vastgesteld of het BCG-vaccin ook (enige) bescherming kan bieden tegen het coronavirus. Om te bepalen of het wel of niet werkt, wordt dit onderzoek bij ouderen nu uitgevoerd. Het onderzoek moet de vraag beantwoorden of het BCG-vaccin tegen het coronavirus beschermt en/of het de ernst van de symptomen bij ouderen vermindert. Dit is het tweede onderzoek naar de invloed van het BCG-vaccin op het coronavirus dat door het Radboudumc en UMC Utrecht wordt uitgevoerd. Het eerste onderzoek was speciaal gericht op zorgmedewerkers. Dit onderzoek richt zich uitsluitend op ouderen.

Het BCG-vaccin

BCG is het meest toegediende vaccin ter wereld en wordt in veel landen gebruikt om tuberculose te voorkomen. In dit onderzoek onder ouderen wordt BCG-vaccin gebruikt dat door de ziekenhuizen direct via het RIVM is besteld. Het onderzoek heeft geen consequenties voor de beschikbaarheid van het vaccin voor het reguliere gebruik door de GGD‘en