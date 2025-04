Verdachte (37) in Schiedam aangehouden in Kaapverdisch onderzoek naar twee levensdelicten

Afgelopen woensdag 23 april is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats op verzoek van de Kaapverdische autoriteiten door de Dienst Speciale Interventies (DSI) aangehouden in Schiedam. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Geboren Rotterdammer

'Het gaat om een geboren Rotterdammer zonder vaste woon -of verblijfplaats. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij twee levensdelicten in januari en april 2024 in de stad Mindelo', aldus het OM.

Verdachte getraceerd in Schiedam

Na onderzoek van de Kaapverdische politie sloot het net rondom de verdachte, maar hij was inmiddels gevlucht. Justitie van de eilandengroep voor de kust van West-Afrika zorgde ervoor dat de verdachte internationaal gesignaleerd werd. In Nederland kon hij na onderzoek van de Politie Eenheid Rotterdam getraceerd worden.

Geen uitlevering

Omdat de verdachte de Nederlandse nationaliteit heeft, kan hij niet worden uitgeleverd en is het Rotterdamse Openbaar Ministerie gevraagd de strafzaak over te nemen. De verdachte is op vrijdag 25 april voorgeleid voor de rechter-commissaris en die heeft bepaald dat hij twee weken langer vast blijft zitten. Omwille van het onderzoek kunnen geen verdere mededelingen worden gedaan.