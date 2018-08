Pleisterplaats voor Verstappen-fans bij Belgische grens

Naar verwachting zullen tienduizenden Nederlanders afreizen naar België en er worden dan ook lange files verwacht richting Spa. Op vrijdag rijden de F1-coureurs hun eerste rondes door de Ardennen tijdens de vrije trainingen. De BOVAG F1 Pitstop wordt ingericht langs de A2 op de laatste parkeerplaats voor de Belgische grens. De fans kunnen er even de benen strekken, ontvangen gratis koffie en een ontbijtje en kunnen zich zelfs laten masseren, terwijl een DJ voor muzikale ontspanning zorgt. De auto kan worden nagekeken door BOVAG-monteurs en zowel telefoons als elektrische auto’s kunnen worden opgeladen. Op playseats is het mogelijk om zelf op het circuit van Spa te racen en in de photobooth kunnen fans virtueel met Max Verstappen op de foto. Ter plekke kan tevens nog last-minute een fan-outfit worden aangeschaft en zelfs een toegangskaartje worden gekocht. En iedereen gaat weer op pad met een gratis Spa Journaal, Formule 1-magazine en andere hebbedingen. De BOVAG F1 Pitstop opent om 06:00 uur en duurt tot minimaal 14:00 uur.