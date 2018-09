Hot Climate Testing voor nieuwe BMW 8 Serie Cabrio

BMW is begonnen met de belangrijkste fase in de ontwikkeling van de nieuwe BMW 8 Serie Cabrio met intensieve systeemtests en testritten tussen Las Vegas en Death Valley in de Verenigde Staten. De resultaten van deze zogeheten Hot Climate Testing-werkzaamheden aan de westkant van de Verenigde Staten bieden belangrijke inzichten in het functioneren van de veiligheidssystemen, maar ook van mechanische en elektronische componenten onder extreme weersomstandigheden. Temperaturen van meer dan 50 graden Celsius, extreme stofformaties aan de rand van de woestijn, stop-en-go-verkeer op de beroemde Las Vegas Strip, grindpaden rondom Mount Whitney en lange-afstandsreizen tussen de Pacifische Kust en de Rocky Mountains karakteriseren het uitdagende testprogramma van de nieuwe BMW 8 Serie Cabrio.

BMW voert naast de Hot Climate Testing nog veel meer tests uit om de nieuwe BMW 8 Serie Cabrio klaar te stomen voor serieproductie. Zo vinden er bij het Winter Testing Center in het Zweedse Arjeplog, op het testterrein van BMW Group in Miramas (Zuid-Frankrijk) en op de beroemde Nürburgring intensieve testritten plaats. Allemaal zijn ze even belangrijk. Pas als er duizenden testkilometers zijn afgelegd, kan het ontwikkelingsteam er zeker van zijn dat ze met de nieuwe BMW 8 Serie Cabrio een echte droomauto voor het luxesegment op de weg zetten.