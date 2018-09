Sportieve uitstraling voor Mitsubishi Eclipse Cross Intense S

De Mitsubishi Eclipse Cross is tijdelijk leverbaar als exclusieve Intense S. Deze versie combineert een extra sportieve uitstraling met een luxer interieur én een aanzienlijk klantvoordeel.

Met zijn scherpe lijnen, coupé-achtige daklijn en krachtig frontdesign komt de Mitsubishi Eclipse Cross standaard al behoorlijk sportief voor de dag. De exclusieve Intense S-uitvoering versterkt dat beeld met een aantal sportieve extra’s.

Lichtmetalen 18-inch wielen, bumperhoekskirts en zijskirts met rode accenten geven de Eclipse Cross Intense S een extra sportieve uitstraling. Na het openen van het portier springen direct de instaplijsten, sportpedalen en speciale vloermatten in het oog. Daarnaast behoren parkeersensoren, head-up display en dual-zone climate control tot de riante standaarduitrusting.

Bovenop alle genoemde extra’s is de Eclipse Cross Intense S ook nog uitgevoerd met bijzonder fraaie synthetisch lederen bekleding met rode stiknaden en verwarmbare voorstoelen. Bovendien wordt deze versie standaard en zonder meerprijs geleverd met metallic lak. De klant heeft keuze uit de carrosseriekleuren Silky White, Sterling Silver, Titanium Grey, Amethyst Black en Orient Red.

De Eclipse Cross Intense S staat vanaf half september in de Mitsubishi-showroom. De prijzen beginnen bij 34.490 euro voor de versie met handgeschakelde versnellingsbak. De 120 kW (163 pk) sterke 1.5 DI-T benzinemotor is ook leverbaar in combinatie met een CVT-transmissie met 8-traps sportmodus vanaf 36.490 euro.