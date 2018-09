Suzuki Vitara krijgt nieuwe benzinemotor; alle prijzen bekend

En met het speciale introductieaanbod van Suzuki Private Lease kunnen consumenten nu tijdelijk al instappen vanaf € 309,- per maand. De nieuwe 5‑deurs Suzuki Vitara is leverbaar met Suzuki AllGrip‑vierwielaandrijving en staat medio oktober 2018 bij de Suzuki‑dealer.



De nieuwe 1.0 Boosterjet van de Suzuki Vitara levert 85 kW (112 pk) en 170 Nm koppel en is leverbaar in de uitvoeringen Comfort, Select en Stijl. Een handgeschakelde vijfversnellingsbak is standaard. Een automatische transmissie en Suzuki AllGrip‑vierwielaandrijving zijn optioneel leverbaar. De 1.4‑liter Boosterjet-benzinemotor met turbo levert in de nieuwe Suzuki Vitara 103 kW (140 pk) en 220 Nm koppel. Deze uitvoering is standaard uitgerust met een zesversnellingsbak. Ongeacht de motor, is de nieuwe Suzuki Vitara de perfecte metgezel voor een middelzware caravan.

Frisse look

De nieuwe Suzuki Vitara is direct herkenbaar aan zijn nieuwe grille, waardoor hij van voren nog krachtiger oogt. Gewijzigde achterlichtunits geven hem een extra frisse look. In het interieur, met een nog beter afwerkingsniveau, is tussen de snelheidsmeter en toerenteller een nieuwe informatiedisplay in kleur geplaatst. Nieuwe geavanceerde rijassistentiesystemen zoals Dual Sensor Brake Support, Lane Departure Warning & Prevention, Rear Cross Traffic Alert, verkeersbordenherkenning en dodehoekdetectie ondersteunen de bestuurder.

Gebaseerd op meer realistische meetmethode

Suzuki heeft de prijzen van de nieuwe Vitara vastgesteld op basis van de nieuwe, meer realistische meetmethode WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) voor verbruik en emissie. Ondanks de hogere CO2‑emissie die hier logischerwijze uit voortvloeit en de hogere aanschafbelasting (BPM) die hierop gebaseerd is, is de Vitara nauwelijks in prijs gestegen. Dit is voor een groot deel te danken aan de nieuwe zuinige 1.0 turbobenzinemotor met lagere CO2‑uitstoot die de atmosferische 1.6 vervangt.

Werelddebuut

De nieuwe Suzuki Vitara maakt in oktober zijn werelddebuut op de Autosalon van Parijs (4‑14 oktober 2018). Medio oktober staat de compacte SUV bij de Suzuki‑dealer.