Audi e-tron: aftrap van een groots e-offensief

Audi start zijn elektrificatie-offensief met de wereldpremière van de Audi e-tron. Tegen 2025 zal Audi in de belangrijkste markten wereldwijd twaalf volledig elektrisch aangedreven modellen leveren, die naar verwachting gezamenlijk zo’n eenderde van de totale Audi-verkopen voor hun rekening gaan nemen.

SUV's

Tot de SUV’s in dit elektrische modelprogramma behoren de e-tron en de e-tron Sportback, die beide in 2019 debuteren. Een serie modellen met klassieke carrosserievarianten – waaronder de Avant en Sportback – wordt eveneens leverbaar. De volledig elektrische range gaat alle relevante marktsegmenten bedienen, van de compacte tot de full-size klasse.

Elektrificatiestrategie

Peter Mertens, bestuurslid voor Technische Ontwikkeling bij Audi AG: “De Audi e-tron is zonder enige twijfel een hoogtepunt in de historie van onze onderneming en vormt de aftrap van onze elektrificatiestrategie.” Aan de basis daarvan staan vier technologische platforms en productfamilies voor een serie elektrische auto’s in alle segmenten, van A tot en met D. Nauwe samenwerking tussen de afdeling technische ontwikkeling en andere merken van de Volkswagen Groep creëert synergiën voor een breed, wereldwijd modellenaanbod dat tevens de fundering vormt voor financieel succes.

Snelladen

De Audi e-tron en e-tron Sportback maken gebruik van componenten van Audi’s MLB-platform. Deze en tal van innovatieve andere technologieën – bovenal op het gebied van aandrijfsystemen – staan aan de basis van een separate modelfamilie van e-SUV’s met elektrische quattro vierwielaandrijving. Snelladen tot zelfs 150 kW en een riant rijbereik dat lange reizen mogelijk maakt, vormen de maatstaf in deze klasse.

Sportieve coupé

Eind 2018 presenteert Audi het eerste lid van een ander e-platform: de Audi e-tron GT concept showauto, een zeer sportieve coupé met een vlakke bodemplaat die zijn debuut zal maken op de Los Angeles Auto Show. De techniek in deze auto werd ontwikkeld in samenwerking met Porsche; het design en karakter van de e-tron GT concept zijn onmiskenbaar doorweven met het Audi-DNA.

Premium Platform Electric (PPE)

Nog zo’n gezamenlijk project van de ontwikkelingsafdelingen van Audi en Porsche is het Premium Platform Electric (PPE). Dit staat aan de basis van meerdere modelfamilies van Audi met volledig elektrische aandrijving, uiteenlopend van het populaire B-segment tot en met het D-segment. De twee SUV’s en klassieke carrosserievarianten staan voor deze klasses gepland. Een sterk punt van het PPE is dat het uitsluitend voor elektroaandrijving is ontwikkeld. Dat biedt voordelen op het gebied van gewicht, samenstelling en afmetingen van de carrosserie.

Modulaire e-platform (MEB)

Diverse merken van de Volkswagen Groep werken samen aan de ontwikkeling van het modulaire e-platform (MEB), dat eveneens de basis vormt voor een reeks e-modellen van Audi, met name in het populaire A-segment. Eén van deze modellen wordt specifiek ontwikkeld om te voldoen aan de behoeften van Chinese consumenten, de belangrijkste markt.

Plug-in hybrides

Audi AG gaat ook het aanbod plug-in hybrids aanzienlijk uitbreiden. “In de toekomst zullen we in nagenoeg elk marktsegment een model aanbieden dat wordt aangedreven door een combinatie van elektromotoren en een verbrandingsmotor en dat via een stopcontact kan worden opgeladen,” aldus Mertens.