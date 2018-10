Nissan Qashqai met nieuwe benzinemotoren

Nieuwe benzinemotoren

De Nissan Qashqai is vanaf nu leverbaar met een nieuwe 1,3-liter benzinemotor in vermogensvarianten van 103 en 117 kW. De motoren zijn verkrijgbaar in combinatie met een handgeschakelde zesversnellingsbak en de 117 kW ook met een nieuwe zeventrapsautomaat met dubbele koppeling (DCT). Alle versies zijn voorzien van voorwielaandrijving. Voor het eerst voorziet Nissan een van zijn volumemodellen van de DCT, die zorgt voor een sportief, dynamisch rijgedrag en meer acceleratievermogen.

Behalve dat de nieuwe benzinemotoren minder brandstof verbruiken en minder CO2 uitstoten, zetten ze ook een nieuwe maatstaf voor rijdynamiek. De nieuwe motoren reageren directer en accelereren sneller dankzij het grotere koppel en vermogen, geven het vermogen soepeler en meer lineair af en doen hun werk in stilte. Het onderhoudsinterval is verlengd van 20.000 naar 30.000 kilometer.

De nieuwe benzinemotoren kunnen de concurrentie met die van andere fabrikanten beslist aan, want in veel gevallen is de CO2-emissie van Nissans 1,3-liter benzinemotor beduidend lager. Alle technische details van de benzinemotor zijn te vinden in het aparte document over de nieuwe benzinemotoren.

New NissanConnect infotainmentsysteem

Ook is Nissans nieuwe infotainmentsysteem met beduidend betere functionaliteit nu verkrijgbaar in de Qashqai . New NissanConnect is een geheel nieuw infotainmentsysteem dat de interactie tussen bestuurder en auto nog verder verbetert. De bestuurder geniet van naadloze, intuïtieve integratie van smartphone en navigatiesysteem. Het is nu ook mogelijk om Over The Air (OTA) navigatie- en software-updates te downloaden. Apple CarPlay en Android Auto zijn standaard op alle uitvoeringen, met uitzondering van de basisuitvoering Visia.

Gebruikers kunnen een nieuwe applicatie - Door to Door Navigation - downloaden voor extra functionaliteiten. New NissanConnect omvat ook TomTom Premium Traffic, voor gedetailleerde realtime verkeersinformatie en om vertraging te voorkomen en de reistijd optimaal te plannen.

De Nissan Qashqai met 1,3 liter benzinemotor is vanaf eind november 2018 leverbaar met een vanafprijs van 28.390 euro inclusief BTW/BPM.