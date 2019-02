Opnieuw omzetstijging autosector

De omzet in de auto- en motorbranche is in 2018 voor het vierde opeenvolgende jaar gestegen. De omzetstijging bedroeg 4,5 procent, net iets hoger dan in 2017. De omzet nam het sterkst toe in de autohandel- en reparatie. Ondernemers ervaarden vaker een tekort aan arbeidskrachten. Ook daalde het vertrouwen gedurende het laatste kwartaal van het jaar, dit na een lichte toename een kwartaal eerder. Dit meldt het CBS in het nieuwe kwartaal- en jaarbeeld van de auto- en motorbranche.

Van alle sectoren in de auto- en motorbranche boekte de autohandel- en reparatie in 2018 de meeste omzetgroei (6,6 procent). De omzet steeg mede door hogere verkopen van nieuwe personenauto’s (7 procent). In de zwaardere bedrijfsautobranche en de gespecialiseerde autoreparatie groeide de omzet rond de 5 procent. In 2017 was er in de zwaardere bedrijfsautobranche nog een omzetdaling te zien.



De importeurs van nieuwe personenauto’s boekten vorig jaar een omzetgroei van 2 procent. In 2017 was dat nog 5,5 procent. De handel en reparatie van motorfietsen steeg ook ruim 2 procent. De auto-onderdelenbranche behaalden beduidend minder omzetgroei, namelijk 0,5 procent.

Omzettoename in loop van jaar minder door BPM test

Vergeleken met de eerste drie kwartalen van 2018 laat het laatste kwartaal een minder positief beeld zien. In de auto- en motorbranche steeg de omzet met 1 procent. Een kwartaal eerder was dat nog 4,4 procent. De autohandel en -reparatie en de importeurs van personenauto’s zagen de omzet gedurende de eerste twee kwartalen van 2018 flink stijgen, daarna kwam een terugval. Dit heeft mede te maken met de wetswijziging ten aanzien van de testmethode voor CO2-uitstoot (WLTP) voor het vaststellen van de BPM. Vooruitlopend op deze wetswijziging per 1 september werden veel meer auto’s geregistreerd dan een jaar eerder.



De eerste twee kwartalen lag de omzetstijging van de importeurs rond 10 procent, gevolgd door een omzetdaling van 1,7 procent in het derde kwartaal. Het vierde kwartaal liet een omzetdaling van bijna 7,5 procent zien ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.