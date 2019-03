'Autoleasemaatschappijen moeten schadevrije jaren bijhouden'

Autoverzekeraars geven klanten korting op hun premie op basis van schadevrije jaren of een opslag bij schades. Die jaren worden bijgehouden in de centrale database Roy-data, maar alleen als de verzekering op naam van de autorijder staat. Bij leaseauto’s is dat vaak niet het geval, tenzij de leasemaatschappij is aangesloten bij Roy-data, en dan nog vaak alleen op verzoek van de leaserijder.

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt echter dat slechts vijf (van de 45) leasemaatschappijen aangesloten zijn: Driessen Autolease, Noordlease, LeasePlan, Justlease.nl en Autopermaand.nl.

Financieel nadeel

Leaserijders waarvan de schadevrije jaren niet in Roy-data worden bijgehouden, kunnen daar flink nadeel van ondervinden. Zo meldt een automobilist dat hij 10 jaar lang zonder schade in leaseauto’s reed. Toen hij daarna een eigen auto wilde verzekeren, accepteerde de verzekeraar die tien schadevrije jaren niet. Daardoor betaalt hij geen €32 maar €81 per maand voor zijn verzekering.

Maar ook de schadevrije jaren die vóór de leaseperiode zijn opgebouwd raken veel leaserijders kwijt. De meeste autoverzekeraars tellen deze namelijk niet meer mee als de automobilist langer dan drie jaar geen eigen autoverzekering had. De meeste autoleasecontracten lopen vier à vijf jaar. Gebruikers van het Autoleasecollectief van de Consumentenbond kunnen overigens wel kortere contracten aangaan, van minimaal 12 maanden.

Oproep

De Consumentenbond roept alle leasemaatschappijen, ook die deelnemen aan het eigen Autoleasecollectief, op om zich aan te sluiten bij Roy-data. Ook vraagt de Consumentenbond aan verzekeraars schadevrije jaren toe te kennen voor zogenoemde leaseverklaringen. In deze verklaringen, die door sommige leasemaatschappijen na afloop van het leasecontract wordt gegeven, staat genoteerd of en welke schades er zijn gereden. Verschillende verzekeraars accepteren die nu niet als schadevrije jaren en geven hooguit een no-claimkorting. Een leaseverklaring is geen oplossing voor het vervallen van schadevrije jaren die zijn opgebouwd vóór de leaseperiode.