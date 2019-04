Privégebruik zakelijke auto

Voordelig zakelijk rijden is bij ondernemers enorm in trek. Elke kilometer die jij voor je onderneming rijdt is namelijk zakelijk en levert je fiscale voordelen op. De btw op aanschaf, onderhoud en gebruik is fiscaal aftrekbaar. In een zakelijke auto mag je ook privé rijden, maar wel met een maximum van 500 kilometer per jaar. Dit geldt overigens ook voor werknemers met een auto van de zaak. Rijd je privé meer dan 500 kilometers per jaar? Dan krijg je te maken met bijtelling. Wat zijn de regels omtrent een zakelijke auto voor privédoeleinden gebruiken en wanneer krijg je te maken met bijtelling?

Zakelijke auto voor privédoeleinden gebruiken

Zet je als ondernemer een auto op naam van de zaak? Dan profiteer je van diverse fiscale voordelen én je moet je houden aan een aantal regels. Wij zetten de belangrijkste punten voor je op een rij:

• Alle kosten, inclusief afschrijvingen en financieringslasten mag je zakelijk aftrekken.

• Voor elke zakelijke auto betaal je bijtelling voor de inkomstenbelasting. Het percentage van de bijtelling wordt bepaald door de cataloguswaarde van je auto en de CO2-uitstoot.

• Het bedrag van de bijtelling wordt opgeteld bij jouw inkomen. Hierover betaal je inkomstenbelasting.

• Het bijtellingspercentage geldt maximaal 60 maanden zodra de auto op naam van de zaak is gezet.

Bijtelling betalen

Bijtelling betaal je als je in een kalenderjaar meer dan 500 kilometer privé rijdt met een zakelijke auto of leaseauto. De hoogte van de bijtelling is afhankelijk van de cataloguswaarde van jouw voertuig en het bijtellingspercentage. Dit wordt bij het belastbaar inkomen opgeteld en wat je uiteindelijk netto betaalt aan bijtelling is afhankelijk van de belastingschijf waar je in valt. In 2019 is de bijtelling 4 procent voor elektrische auto's met een cataloguswaarde tot € 50.000,-. Auto's met een cataloguswaarde hoger dan € 50.000,- betalen 22 procent bijtelling. Bij auto's ouder dan 15 jaar is het bijtellingspercentage 35 procent.

Rekenvoorbeeld bijtelling

Wil je weten hoe je de bijtelling berekent van een zakelijke auto in 2019? Wij geven je 2 praktische voorbeelden:

Voorbeeld 1

Je koopt een elektrische auto met een cataloguswaarde van € 45.000,- en jouw jaarinkomen bedraagt € 50.000,-. Je betaalt 4 procent bijtelling over de cataloguswaarde van de auto en dus kom je uit op een jaarbedrag van € 1.800,-. Per maand betaal je dan bruto € 150,- aan bijtelling. Netto ben je maandelijks € 57,- kwijt aan bijtelling.

Voorbeeld 2

Je koopt of financiert een zakelijke auto met een cataloguswaarde van € 60.000,- en jouw jaarinkomen bedraagt € 70.000,-. Dan betaal je 22 procent bijtelling over de cataloguswaarde van het voertuig en kom je uit op een jaarbedrag van € 13.200,-. Per maand betaal je bruto € 1.100,- aan bijtelling. Op basis van je jaarinkomen betaal je netto elke maand € 569,-.

Geen bijtelling betalen

Je hoeft geen bijtelling te betalen als je puur zakelijke kilometers rijdt. Uiteraard moet je dit wel kunnen aantonen voor de Belastingdienst en dus is een goede kilometerregistratie belangrijk. Wil je geen bijtelling betalen voor de kilometers die je privé met je zakelijke auto rijdt? Dan ontkomt je niet aan het bijhouden van een rittenregistratie. In dit overzicht vermeld je de volgende zaken:

- Datum

- Kilometerstand begin en einde rit

- Vertrek- en aankomstadres

- Privé of zakelijke rit

- Het gereden aantal kilometers

Rittenregistratie bijhouden

Een rittenregistratie is niet verplicht, maar wel nodig als je jaarlijks minder dan 500 kilometer privé rijdt. Verder komt een rittenregistratie ook om de hoek kijken als je een vergoeding wenst voor de zakelijk gereden kilometers. Is dit jouw wens? Zorg dan dat je een rittenregistratie bijhoudt van zowel zakelijke als privé kilometers. Het maakt daarin niet uit of je wel of geen gebruikmaakt van bijtelling. Het bijhouden van een rittenregistratie kan via Excel, maar je kunt ook verschillende apps downloaden die je hierbij helpen of kiezen voor automatische rittenregistratie. Let op dat je altijd de bestuurder van het voertuig vermeldt. De 500 kilometer is namelijk niet voertuig gebonden maar persoonsgebonden!