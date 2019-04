Oude diesels krijgen vanaf 2020 te maken met milieuzones

Eenduidige bebording

Milieuzones blijven wel toegankelijk voor benzineauto’s. Verder komt er een systeem van eenduidige bebording dat begrijpelijk is voor de automobilist. De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met dit voorstel van staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. Het voorstel wordt nu ter beoordeling aan zowel de Eerste als de Tweede Kamer gezonden.

Gemeente bepaald

Gemeenten bepalen zelf of zij een milieuzone invoeren, of ze auto’s van 15 dan wel 20 jaar weren, en hoe groot de milieuzone is. De nieuwe regels gelden vanaf 2020. De twee categorieën van milieuzones schuiven in 2025 een stap op. Dit omdat auto’s in Nederland sowieso steeds schoner worden. Zo kunnen gemeenten blijven werken aan schone lucht. Het harmoniseren van milieuzones is opgenomen in het regeerakkoord van het kabinet.