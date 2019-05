'Historische' Range Rover Velar Piet Boon Edition

Range Rover presenteert de exclusief voor de Nederlandse markt ontworpen Velar Piet Boon Edition. In het collectors item, dat in een oplage van slechts 1 exemplaar wordt gebouwd, komt een bijzonder moment uit de rijke geschiedenis van Range Rover samen met het innovatieve heden. De unieke kleurstelling vertolkt dit met een combinatie van het historische Masai Red en hedendaags black.

Topontwerper Piet Boon

De Nederlandse topontwerper Piet Boon heeft iets met Land Rover. Door de jaren heen heeft dat geleid tot diverse limited editions en ‘one-offs’ van zowel Land Rover als Range Rover. Boon voelt zich thuis bij Land Rover omdat het merk en zijn eigen werk enkele belangrijke gemeenschappelijke eigenschappen hebben: duurzaamheid en tijdloosheid.

Masai Red

Piet Boon zegt: 'Met de Velar Piet Boon Edition wilde ik het heden eren door het Masai Red weer terug te brengen en daarmee de pracht van het huidige Velar ontwerp te accentueren. Ik vind het elke keer weer een eer om mee te mogen werken aan een limited edition.'

Historische inspiratie

De eerste prototypes van de oorspronkelijke Range Rover stonden bekend onder de naam ‘Velar’. Dit is afgeleid van het Latijnse velare, dat ‘sluieren’ of ‘bedekken’ betekent. De naam was dan ook bedoeld om de ‘afzender’ zo lang mogelijk geheim te houden. Diverse Velar-prototypes waren uitgevoerd in de sprekende kleur Masai Red met Land Rover Color number (LRC nummer) LRC378. Range Rover gebruikte deze tint van 1970 tot 1985 ook voor productiemodellen.

Zijdeglans Masai Red en hoogglans zwart

De historische naam en kleur komen nu weer samen in de Velar Piet Boon Edition. De ontwerper uit Oostzaan zorgt echter wel voor een eigentijdse draai door het Masai Red in zijdeglans toe te passen. Daarbij zorgt de afwerking in hoogglans zwart van motorkap, raamlijsten en dak voor een spannend contrast. De lichtmetalen wielen zijn juist uitgevoerd in mat black.

Hedendaagse hightech

Toen de Velar op 17 juni 1970 officieel werd geïntroduceerd als Range Rover, was hij direct een sensatie. Voor het eerst bleek dat echte 4x4-eigenschappen samen konden gaan met pure luxe. De Velar van vandaag is de ultieme Range Rover. Hij combineert een vooruitstrevend design (Winnaar World Car Design Award) met een interieur dat elegante eenvoud uitstraalt, maar daarbij wel volop luxe, comfort en bedieningsgemak biedt.

Touch Pro Duo infotainmentsysteem

Een highlight is het Touch Pro Duo infotainmentsysteem met twee grote HD-touchscreens. Krachtige motoren zorgen samen met All Wheel Drive met IDD (Intelligent Driving Dynamics) en Torque Vectoring voor rijeigenschappen die zowel on- als offroad in één woord zijn samen te vatten: legendarisch. En Piet Boon heeft daar op zijn eigen manier een historische dimensie aan toegevoegd. De unieke Range Rover Velar D300 Piet Boon Edition kost compleet € 147.472 in de BTW/BPM.