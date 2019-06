De nieuwe Renault Koleos

SCHIPHOL-RIJK - Met zijn robuuste vormgeving, hoog comfortniveau en uitstekende prestaties heeft de Renault Koleos zijn sporen verdiend in het wereldwijde SUV-segment. De vierwielaangedreven versie biedt ook excellente off-road-kwaliteiten dankzij de 4x4-expertise van de Alliantie.

wee jaar na de Europese marktintroductie is de Renault Koleos op allerlei fronten verbeterd, met een extra assertieve uitstraling en verbeterd comfort. Daarnaast is de Koleos voorzien van nieuwe technologie in het interieur en nieuwe motoren die zowel krachtiger als efficiënter zijn. Samen met de Talisman, Talisman Estate en Espace staat de Koleos aan de top van het Renault aanbod. De uitvoering INITIALE PARIS vertegenwoordigt het beste van Renault in termen van elegantie, verfijning en comfort.

Extra assertieve styling voor nieuwe Koleos

Het ontwerp van de Renault Koleos blijft het belangrijkste koopargument voor klanten. Met zijn elegante houding, gespierde schouders en stijlvolle carrosserie bezit hij alle kenmerken van een grote SUV en voldoet hij volledig aan de verwachtingen van klanten. De nieuwe Koleos heeft nu een nog krachtiger ontwerp met een assertievere styling.

Onderscheidend front

De voorzijde valt op door de meer uitgesproken grille en nieuw chroomwerk over de gehele breedte van de bumper. In het onderste deel heeft de bumper een nieuwe en indrukwekkendere skidplate die de avontuurlijke look van het model accentueert.

Meer samenhang tussen voor- en achterzijde

De achterzijde van de Koleos is vernieuwd met een hoger geplaatste skidplate en verchroomde elementen die matchen met die aan de voorzijde. Tevens is het derde remlicht breder en de uitlaat voorzien van dubbele verchroomde eindstukken voor een sportievere look.

Nieuwe wielen en carrosseriekleuren

De elegante uitstraling van de Koleos wordt versterkt door de nieuw ontworpen, lichtmetalen 18-inch ‘Taika’-wielen met grijze afwerking of 19-inch wielen ‘Kavea’ met zwarte afwerking. Ook nieuw is de dieprode carrosseriekleur ‘Rouge Vintage’ waarbij de lijnen en rondingen van de carrosserie extra tot uiting komen.

Opvallende kenmerken

Andere opvallende kenmerken zijn de verchroomde horizontale rand die de motorkap visueel langer maakt en nieuwe verchroomde elementen op de voorschermen. De kenmerkende C-vormige lichtsignatuur van Renault geeft de Koleos een unieke en doordringende look.

De topuitvoering INITIALE PARIS onderscheidt zich met specifieke kenmerken zoals diamantgeslepen 19-inch wielen en een INITIALE PARIS-logo op de grille. Ook is deze versie beschikbaar in de exclusieve carrosseriekleur Noir Amethyste. De nieuwe Koleos is vanaf het najaar 2019 te bestellen bij de Renault dealer.