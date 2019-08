Nieuwe Opel Corsa ontmoet zeldzame Corsa GT op IAA

Zeldzame, gele Corsa GT uit 1987

De bestverkopende kleine auto, waarvan er meer dan 13,6 miljoen exemplaren zijn verkocht, gaat elektrisch en vormt met de Corsa-e Rally – die ook zijn debuut maakt op de IAA – zelfs de basis voor een emissieloze raceauto. De nieuwe Corsa neemt op de IAA een speciale gast mee: een zeldzame, gele Corsa GT gemaakt in 1987. Deze ‘niet-zo-old-timer’ rijdt vanaf zijn woonplaats in Portugal naar de Opel Classic Workshop in Rüsselsheim gereden en vanuit daar naar de IAA in Frankfurt, waar hij de lancering van de nieuwe generatie Corsa nog meer cachet zal geven.

Betrouwbare Opel: 2.700 km van Porto naar Rüsselsheim via Zaragoza

Het duurde even voordat Opel Classic een Corsa GT van de eerste generatie had gevonden. Dit exemplaar, oorspronkelijk geregistreerd in Spanje, stond vergeten in een garage in Portugal. De rit naar Frankfurt begint voor de kleine, bescheiden Gran Turismo op een parkeerplaats bij de haven van Porto. Opel verkocht de GT van april 1985 tot najaar 1987. Het was de opvolger van de Corsa SR, uitgerust met een 70-pk sterke 1,3-liter carburateurmotor. Het extra vermogen en de subtiele spoilers maakten de GT de sportman van de eerste generatie Corsa, totdat de meer extraverte GSi arriveerde in 1988.

Sober instrumentenpaneel

Zelfs nu rijdt de Corsa GT nog verrassend stil en moeiteloos door het verkeer. Het chassis is niet onnodig stijf, er is geen speling bij het sturen en er valt geen overbodige informatie op het instrumentenpaneel af te lezen: afgezien van de standaard tellers zit er alleen een toerenteller en een oliedrukmeter op. Het brandstofverbruik past bij de officiële waardes van die tijd – er wordt nauwelijks meer dan 6,0 liter per 100 km verbruikt. Het leeggewicht van 750 kg draagt daar veel aan bij en zorgt ook voor een vermogen-gewichtsverhouding van 10,71 kg per pk.