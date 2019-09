Ben Pon (82) overleden

Ben Pon is vandaag op 82-jarige leeftijd overleden. Ben Pon - ook wel Mr. Porsche genoemd - werd in 1936 geboren in Leiden, als zoon van Ben Pon sr., de oprichter van familiebedrijf Pon Holdings. Dit heeft Pon Holdings maandagmiddag bekendgemaakt.

Porsche dealernetwerk

Ben Pon was van 1965 tot en met 1988 directeur bij Pon Porsche Import. Hij zette zich onder andere actief in voor de verzelfstandiging en professionalisering van de Nederlandse Porsche-activiteiten en de uitbreiding van het dealernetwerk. Met name bij de Porsche-activiteiten van dealerbedrijf Autopon in Amsterdam was hij destijds nauw betrokken. Zo’n twintig jaar lang zette hij zich vol overgave in voor de opbouw van de Porsche-organisatie in Nederland. De liefde voor Porsche en de band met het familiebedrijf zijn voor Ben altijd gebleven. Hij volgde de ontwikkelingen van beide op de voet en deed zelfs tot op hoge leeftijd nog jaarlijks enthousiast mee aan de Porsche Classic Challenge.

Formule 1

Het leven van Ben Pon stond in het teken van snelle auto’s en hij had een grote liefde voor Porsche. Hij was met zijn 82 jaar de oudste nog in leven zijnde Nederlandse Formule 1-coureur. Hij startte zijn loopbaan als autocoureur in 1961 voor Porsche en debuteerde voor het sportwagenmerk op de Nürburgring. In datzelfde jaar reed hij drie races in het FIA GT kampioenschap en een jaar later maakte hij zijn debuut in de Formule 1 op Zandvoort. Ook nam hij deel aan de Olympische Spelen van 1972. Hij kwam uit op het onderdeel kleiduivenschieten (skeet). Daarnaast was hij een meer dan verdienstelijk golfspeler.

Wijnproducent

Ben Pon was een markant en avontuurlijk man. Hij had veel humor en was een levensgenieter pur sang. De sportmentaliteit in hem bleef echter ook altijd aanwezig. Zijn levensmotto was: ‘alles kan altijd beter’. Als hij ergens zijn zinnen op had gezet, werd dat zonder uitzondering een groot succes. Nadat hij in 1988 afscheid nam van het familiebedrijf, begon hij in Californië de Bernardus Vineyard & Winery en bouwde de onderneming uit tot een vooraanstaand en wereldvermaard producent van topwijnen.

Zandvoort

Toen in augustus 2019 bekend werd dat de Formule 1 in 2020 terugkeert op circuit Zandvoort en Pon sponsor werd van dit evenement, lag het voor de hand dat de hoofdtribune langs de start/finish tijdens de Dutch Grand Prix tot ‘Ben Pon Tribune’ zou worden omgedoopt. Het is Ben helaas niet meer gegund om volgend jaar nog een ronde over het circuit te rijden. De Raad van Bestuur en medewerkers van Pon Holdings zijn erg geraakt en wensen de familie veel sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies.