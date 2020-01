Elektrische bedrijfswagens Hyundai op komst

Investering van 100 miljoen

'Hyundai wil vooroplopen op het gebied van elektrificatie en hoopt in 2025 tot de drie grootste fabrikanten van batterij-elektrische en waterstof-elektrische auto’s te behoren. Met het partnerschap met Arrival is een investering van 100 miljoen euro gemoeid', aldus Hyundai.

On-Demand

De samenwerking met Arrival maakt de ontwikkeling mogelijk van concurrerend geprijsde kleine en middelgrote milieuvriendelijke elektrische bestelwagens en andere bedrijfsvoertuigen voor onder meer on-demand chauffeursservicediensten (ride-hailing) en shuttlediensten. Daarvoor heeft Arrival een schaalbaar elektrisch platform ontwikkeld waarop onder meer Purpose Built Vehicles (PBV) gebouwd kunnen worden. Eerder deze maand presenteerde Hyundai zíjn interpretatie van deze slimme mobiliteitsoplossing op de technologiebeurs CES 2020 in Las Vegas.

Groeiende vraag naar milieuvriendelijke bedrijfsvoertuigen

Hyundai transformeert in hoog tempo van een traditionele autofabrikant in een topaanbieder op het gebied van schone en slimme mobiliteitsoplossingen. De samenwerking met Arrival helpt Hyundai nog sneller tegemoet te komen aan de groeiende vraag in Europa naar milieuvriendelijke bedrijfsvoertuigen.

Seoul

Hyundai en Arrival beklonken hun samenwerking op het hoofdkantoor van Hyundai in Seoul. Daar kwamen Albert Biermann, President en Head of Research & Development Division bij Hyundai, en Denis Sverdlovsk, Chief Executive Officer van Arrival, overeen te gaan investeren in de gezamenlijke ontwikkeling van elektrische voertuigen.

Snelle groei verwacht

‘Als gevolg van steeds strengere milieuwetgeving zal de markt van milieuvriendelijke voertuigen in Europa naar verwachting snel groeien’, zegt Biermann. ‘Door de gezamenlijke ontwikkeling van elektrische bedrijfsvoertuigen met Arrival zijn we in staat concurrentievoordeel te behalen en geleidelijk ons leiderschap in de wereldwijde milieuvriendelijke voertuigmarkt te vestigen.’

Generation 2.0 elektrische voertuigen

Arrival-CEO Sverdlovsk voegt daaraan toe: ‘Arrival introduceert een nieuwe, baanbrekende productcategorie: Generation 2.0 elektrische voertuigen. Hyundai staat bekend om zijn uitstekende voertuigen met compromisloze kwaliteit. Zij delen onze visie dat mobiliteit in de toekomst milieuvriendelijk moet zijn. Ons strategisch partnerschap met Hyundai betekent dat we Generation 2.0 elektrische voertuigen wereldwijd, en in de zeer nabije toekomst, nog sneller kunnen realiseren.’

Modulaire ‘skateboard’-voertuigplatform

Arrival is opgericht in 2015 en heeft productievestigingen en R&D-centra in de VS, Duitsland, Singapore, Rusland en het Verenigd Koninkrijk. De kracht van het bedrijf ligt in zijn modulaire ‘skateboard’-voertuigplatform; een innovatieve bodemplaat die als basis dient voor een batterijpakket, elektromotor en aandrijflijncomponenten.

Schaalbaar

Dit modulaire platform is schaalbaar voor meerdere soorten voertuigen. Met de toepassing van de innovatieve bodemsectie kan de ontwikkeling van elektrische voertuigen worden versneld. Op dit moment voert Arrival pilots uit met meerdere logistieke bedrijven in Europa, waarbij gebruik wordt gemaakt van bestelwagens die met deze technologie zijn vervaardigd.