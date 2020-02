De nieuwe Renault Megane

De Renault MEGANE heeft een vernieuwd en nog moderner interieur met een 10,2-inch TFT Cluster in het dashboard en een 9,3-inch multimediascherm waarmee alle mogelijkheden van het Renault EASY LINK-multimediasysteem nog beter kunnen worden benut. Daarbij is de bediening geïnspireerd op die van smartphones en gericht optimale ergonomie, functionaliteit en gebruiksgemak.

De veiligheid en het comfort is van nog hoger niveau dankzij nieuwe rijassistentiesystemen, waaronder de Highway & Traffic Jam Companion die de eerste stap naar autonoom rijden vertegenwoordigt.

Verder is de MEGANE eleganter en verfijnder dan ooit en voorzien van nieuwe Pure Vision LED koplampen voor nog beter zicht en comfort onderweg in de duisternis. De nieuwe verlichting accentueert het design en de dynamische lijnen van de nieuwe MEGANE.

MEGANE E-TECH Plug-in

Renault versterkt zijn pioniersrol op het gebied van elektrisch rijden met de lancering van de nieuwe MEGANE E-TECH Plug-in met een 118 kW (160 pk) sterke plug-in hybride aandrijflijn. Deze technologie is ontwikkeld door Renault Engineering en voorzien van 150 patenten van Renault. De aandrijflijn is opgebouwd uit componenten die binnen de Alliantie zijn ontwikkeld, zoals de nieuwe generatie 1,6-liter viercilinder benzinemotor met twee elektromotoren en een innovatieve multi-mode transmissie zonder koppeling. Deze techniek staat garant voor een bijzonder soepel schakelgedrag en extra brandstofefficiency.

De elektromotoren worden gevoed door een 9,8 kWh-batterij (400 volt) waarmee in stedelijk gebied een 100% elektrische actieradius tot 65 kilometer mogelijk is (WLTP City). In de gecombineerde WLTP-cyclus kan de E-TECH Plug-in een afstand van 50 kilometer elektrisch rijden. De topsnelheid in elektrische modus bedraagt 135 km/u. Voor het terugwinnen van energie om de actieradius te optimaliseren, wordt gebruik gemaakt van technologie uit de Formule 1.

Dankzij de ongekende veelzijdigheid is de MEGANE E-TECH Plug-in in staat om de gemiddelde rijafstand per dag volledig elektrisch zonder brandstof af te leggen. In het weekend of in de vakantie is hij probleemloos inzetbaar voor langere afstanden. Verder wordt de E-TECH Plug-in systematisch gestart door de primaire elektromotor voor maximale efficiency en extra respons bij het wegrijden.

De E-TECH plug-in hybride aandrijflijn is in eerste instantie leverbaar voor de MEGANE Estate en later ook voor de MEGANE Hatchback.

Nieuwe MEGANE R.S. Line

Net als de nieuwe CLIO wordt ook de nieuwe MEGANE leverbaar als R.S. Line ter vervanging van de GT-Line. Met een verbeterd en omvangrijker pakket is R.S. Line meer dan alleen een naamswijziging. De R.S. Line biedt een sportievere look en voldoet daarmee aan de verwachtingen van klanten die zich steeds vaker willen onderscheiden op het gebeid van dynamische uitstraling.

Nieuwe MEGANE R.S.

De extra sportieve MEGANE R.S. staat bekend als toonaangevende ‘hot hatch’ in de high-performance-klasse van het C-segment. Vooral de MEGANE R.S. Trophy-R die in 2019 een nieuw ronderecord vestigde op de roemruchte Nürburgring-Nordschleife.

Nieuwe voor de MEGANE R.S. is dat die wordt aangedreven door dezelfde 1,8-liter turbomotor als in de MEGANE R.S. Trophy. Met een vermogen van 220 kW (300 pk) en 420 Nm koppel voor de versie met EDC-transmissie is de MEGANE R.S. nu 20 pk en 30 Nm krachtiger dan voorheen. Bij de versie met handgeschakelde versnellingsbak bedraagt het maximumkoppel 400 Nm.

Het Sport 4CONTROL-onderstel biedt maximale wendbaarheid tijdens manoeuvreren in krappe ruimtes en tegelijk voor extra grip en stabiliteit in snelle bochten. Een nieuwe R.S. Monitor geeft in real-time talrijke parameters van de auto weer.

Nieuwe MEGANE R.S. TROPHY

De nieuwe MEGANE R.S. TROPHY is ontwikkeld voor het circuit en onderscheidt zich met zijn exclusieve Cup-onderstel met een mechanisch Torsen® limited slip differentieel dat ervoor zorgt dat de auto stabieler is in bochten en meer tractie heeft bij het uitaccelereren. De stijfheid van de schokdemping en de vering is verhoogd met respectievelijk 25% en 30%. Renault monteert een ook stabilisatorstang die 10% stijver is dan die van de reguliere MEGANE R.S.