Bijzondere emissievrije roadtrip met Jaguar I-PACE

Tijdens deze bijzondere, emissievrije roadtrip reed de 100 procent elektrische Jaguar I‑PACE naar het hoofdkantoor in Whitley, de thuisbasis van Land Rover in Solihull, de nieuwe 'EV'-productiefaciliteit in Castle Bromwich in Birmingham en het Engine Manufacturing Centre (EMC) in Wolverhampton. Vóór vertrek werd de Jaguar I‑PACE in Gaydon opgeladen door een van de 166 slimme laders die hun energie halen uit zonnepanelen die zijn geplaatst op het nieuwe Advanced Product Creation Centre. De totale afstand van de roadtrip bedroeg 227 kilometer, waardoor de 400 pk en 696 Nm sterke Jaguar I‑PACE de route eenvoudig op één acculading kon afleggen.

Destination Zero

Jaguar Land Rover streeft met zijn missie Destination Zero naar een veilige en gezonde maatschappij alsook een schone woonomgeving. Al jaren zet het bedrijf zich in om productiewerkzaamheden zo klimaatneutraal mogelijk uit te voeren. Jaguar Land Rover investeerde bijvoorbeeld flink in energiebesparende projecten, zoals LED-verlichting en zonnepanelen. Zowel het Engine Manufacturing Centre in Wolverhampton als de locaties in Whitley beschikken over honderden zonnepanalen die tot wel 7 mW aan elektriciteit kunnen opwekken.

De resultaten spreken voor zich. De energie om één auto te maken is ten opzichte van 2007 al met 37 procent gereduceerd. Verder daalde de CO2-uitstoot van alle werkzaamheden sinds 2007 al met 74 procent. Het waterverbruik per voertuig is sinds 2007 met 23 procent afgenomen en de hoeveelheid afval per voertuig is geminimaliseerd. Jaguar Land Rover investeert op vrijwillige basis ook in zogeheten Gold Standard-projecten. Dat zijn projecten die een meetbare bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling en de maatschappij. Voorbeelden zijn schoon-waterprojecten in Kenia en Oeganda alsook schoon-voedselprogramma's in India en Ghana.

Opnieuw gecertificeerd als CO2-neutraal

Al die inspanningen werpen zijn vruchten af. Carbon Trust, een onafhankelijk expert op het gebied van klimaatneutrale bedrijfsvoering, heeft Jaguar Land Rover voor de tweede keer op rij gecertificeerd als CO2-neutraal. Daarmee voldoen de werkzaamheden in de productie- en ontwikkelingsfaciliteiten van Jaguar Land Rover in het Verenigd Koninkrijk aan de internationaal erkende PAS 2060-standaard voor CO2-neutrale bedrijfsvoering tussen april 2018 en maart 2019.

Klimaatneutraal betekent in dit geval dat de CO2-uitstoot wordt gecompenseerd door financiering van een gelijk aantal CO2-besparingen elders in de wereld, bijvoorbeeld energiebesparende programma's om de uitstoot van broeikasgassen te helpen verminderen.