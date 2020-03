Nieuwe uitvoeringen en personalisatiemogelijkheden voor Alpine A110

De nieuwe Alpine A110 Légende GT wordt gebouwd in een gelimiteerde, wereldwijde oplage van 400 exemplaren. Deze versie is gebaseerd op de A110 Légende en bezit unieke details voor het in- en exterieur die de elegante persoonlijkheid van de A110 Légende extra versterken. Het resultaat is de meest elegante A110 tot nu toe, die veeleisende sportwagenliefhebbers nog meer zal aanspreken.

Met de A110 Color Edition introduceert Alpine een serie van A110-modellen die in een exclusieve carrosseriekleur wordt aangeboden. De kleur van de Color Edition wordt jaarlijks gewijzigd, net als in de modewereld waarbij collecties ieder seizoen vernieuwd worden.

Voor 2020 is de A110 Color Edition gebaseerd op de A110S, de sportiefste versie in de reeks, en uitgevoerd in de carrosseriekleur Jaune Tournesol. Deze uitvoering is vanaf nu tot het einde van 2020 te koop, waarna deze gele kleur uit het aanbod verdwijnt en de A110 Color Edition in een andere exterieurkleur zal worden aangeboden.

Met Atelier Alpine introduceert het merk ook een nieuw personalisatieprogramma. Behalve 29 nieuwe carrosseriekleuren die geïnspireerd zijn op kleuren uit de rijke historie van Alpine, is de Alpine A110 ook te personaliseren met nieuwe kleuren voor wielen en remklauwen.

De nieuwe Alpine A110 Légende GT, A110 Color Edition en Atelier Alpine worden geïntroduceerd onder leiding van de nieuwe Managing Director van Alpine, Patrick Marinoff. Met zijn jarenlange ervaring bij Europese premiumfabrikanten brengt de in Duitsland geboren Marinoff wereldwijde kennis met zich mee die ingezet wordt om het succes van Alpine in thuisland Frankrijk door te trekken naar alle continenten. De prijzen van de Alpine A110 Légende GT en A110 Color Edition volgen in een later stadium.

Marinoff: “Met deze uitbreiding van ons productaanbod starten we een nieuwe fase in de wedergeboorte van Alpine. De A110 Légende GT tilt het elegante karakter van de A110 naar een nieuw niveau. Dit is dé Alpine A110 voor liefhebbers die waarde hechten aan tijdloos design.”

“De A110 is vanaf het begin ontwikkeld om een veelzijdig karakter te bieden. Met de extra krachtige en dynamische A110S aan de ene kant en de nieuwe, extra elegante A110 Légende GT aan de andere kant demonstreren we het potentieel van de auto.”

“Met de nieuwe A110 Color Edition en Atelier Alpine verkennen we de individuele kant van de A110 nog verder. Onze klanten hebben nu de mogelijkheid om de auto een geheel eigen persoonlijkheid te geven die bij hen past.”

“Alpine is overduidelijk marktleider in Frankrijk, wat een bewijs is van de inherente kwaliteit van de A110. Het is nu zaak om overal in de wereld voort te bouwen op het nationale succes. In lijn met de meer internationaler gerichte focus van Alpine zullen we onze marketingactiviteiten buiten Frankrijk intensiveren, te beginnen met een zomer-roadshow door heel Europa en het optimaliseren van ons dealernetwerk in andere belangrijke markten.”

“De komst van de A110 Légende GT, A110 Color Edition en Atelier Alpine vormen het startsein van deze ontwikkelingen. We gaan door met het ontwikkelen van speciale edities en zullen het individualisatieprogramma de komende jaren verder uitbreiden.”

A110 Légende GT

Gelimiteerde oplage van 400 exemplaren wereldwijd

Meest elegante A110 tot nu toe

Speciale Argent Mercure lakkleur, lichtgouden elementen en verfijnd amber leder

De nieuwe Alpine A110 Légende GT tilt de elegantie van de A110 premium sportwagen naar een nog hoger niveau. De unieke stylingelementen aan de binnen- en buitenzijde geven de A110 een esthetische uitstraling en nog meer aantrekkingskracht, met name onder sportwagenliefhebbers die veel waarde hechten aan een tijdloos design.

De A110 Légende GT, waarvan wereldwijd slechts 400 exemplaren beschikbaar zullen zijn, wordt aangeboden met keuze uit drie carrosseriekleuren: Argent Mercure (nieuw), Noir Profond en Bleu Abysse. Lichtgouden Alpine-logo’s en 18-inch diamantgeslepen Serac-wielen, eveneens met lichtgouden afwerking, zorgen voor een fraai contrast met elke gekozen carrosseriekleur. Ook de witte LED-achterlichtunits en de verlichte instaplijsten met Alpine-logo zorgen voor een onderscheidende uitstraling.

In het interieur zijn de zesvoudig verstelbare Sabelt-comfortstoelen voorzien van amber lederen bekleding met bijpassend leder voor de deurpanelen. Bruin stikwerk, een bijpassende 12-uursmarkering op het stuurwiel en glanzende carbon elementen met een uniek koperweefsel creëren een fraai geheel. Verder is elke A110 Légende GT voorzien van een genummerde badge op de middenconsole. Het typische GT-karakter komt terug in de speciale, driedelige kofferset met hetzelfde kleur leder als de stoelen en die de opbergruimte achterin maximaliseert. Er is ook een extra opbergruimte tussen de stoelen te vinden.

De A110 Légende GT biedt extra gebruiksgemak en comfort bij langere ritten. Het onderstel en de aandrijflijn zijn gelijk aan die van de A110 Légende, terwijl de aluminium structuur, de plaatsing van de motor en dubbele wishbone-ophanging hetzelfde zijn als bij elke andere Alpine A110.

Het vermogen van de 1,8-liter turbomotor bedraagt 185 kW (252 pk). In combinatie met het bijzonder lage voertuiggewicht en de automatische transmissie met dubbele koppeling accelereert de A110 Légende GT in slechts 4,5 seconden van 0-100 km/u. De topsnelheid bedraagt 250 km/u. De uitrusting van de A110 Légende GT is van topniveau, met onder andere een actieve sportuitlaat, opgewaardeerde Brembo-remmen, parkeersensoren, achteruitrijcamera en het Focal audiosysteem waarmee de indrukwekkende rijdynamiek wordt gecombineerd met prettige voorzieningen voor dagelijks gebruik.

Antony Villain, Design Director bij Alpine: “Met de A110 Légende GT hebben we de verfijning en indrukwekkende toereigenschappen van de A110 verder verbeterd. Het is de meest elegante Alpine A110 tot nu toe, ontworpen om kopers te verleiden die waarde hechten aan kwaliteit en tijdloos design.”

“De drie zorgvuldig ontwikkelde carrosseriekleuren voor de A110 Légende GT versterken de uitstraling van de auto. De lichtgouden elementen en doorzichtige achterlichten zijn kenmerken voor de nieuwe versie in het Alpine-gamma. De amber lederen bekleding en carbon details met koperweefsel creëren het meest aansprekende Alpine-interieur tot nu toe.”