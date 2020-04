Afgedankte auto voor 98,4% gerecycled

Alle afgedankte auto’s in Nederland worden duurzaam gerecycled en vrijwel alle materialen worden hergebruikt. Autodemontagebedrijven, shredderbedrijven en recyclingbedrijven hebben in 2019 een recyclingpercentage van 98,4% gerealiseerd. Deze recyclingprestatie van de autorecyclingketen in Nederland staat in het vandaag gepubliceerde duurzaamheidsverslag van ARN.

197.650 auto’s gedemonteerd, geshred en gerecycled

Onder regie van ARN heeft de keten in 2019 in totaal 187 miljoen kilo (in 2018: 216 miljoen kilo) aan materialen uit 197.650 auto’s verwerkt (in 2018: 207.239). De partijen zijn er met elkaar in geslaagd om 98,4% van het gewicht van afgedankte auto’s nuttig toe te passen. Dat is exact hetzelfde percentage als een jaar eerder. De demontagebedrijven namen 24,0% voor hun rekening, de shredderbedrijven 60,3% en de Post Shredder Technology-fabriek 14,1%. ARN werkt samen met circa 300 professionele recyclingbedrijven zodat het materiaal van afgedankte auto’s op verantwoorde wijze wordt hergebruikt of een andere nuttige toepassing krijgt.

Autorecycling kent vier stappen:



1. Afmelden voor demontage

2. Demonteren van een auto en verkoop van gebruikte, originele onderdelen

3. Shredden ofwel vermalen van de auto om het metaal voor hergebruik geschikt te maken

4. Nascheiden van kunststoffen, mineralen, vezels en metalen tot hernieuwde grondstoffen

Vijf en een half miljoen auto’s

Van het totale gewicht van een auto is uiteindelijk slechts 1,6% niet recyclebaar. Vrijwel niets gaat verloren. Sinds de oprichting in 1995 zijn er via ARN inmiddels al circa vijf en een half miljoen auto’s op deze manier duurzaam gerecycled.