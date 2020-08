Opleving in registraties van nieuwe personenauto’s

Vorige maand werden in Nederland 34.885 nieuwe personenauto’s geregistreerd en dat is 4 procent meer dan in juli 2019. Sinds de uitbraak van het coronavirus noteerde de autoverkoop elke maand stevige dalingen, maar in juli vond een eerste inhaalslag plaats, zo blijkt uit de officiële cijfers van BOVAG, RAI Vereniging en RDC.

Reeds maandenlang wordt de autobranche geconfronteerd met de consequenties van de coronamaatregelen wereldwijd. In Nederland leidde dat voornamelijk tot vraaguitval van zowel zakelijke als particuliere klanten, terwijl autofabrieken en toeleveranciers in de hele wereld op slot gingen. Reeds bestelde voertuigen konden daardoor niet afgeleverd worde. Inmiddels komen de leveringen weer op gang en dat vertaalt zich in de plus van juli. Over de eerste zeven maanden van het jaar werden 192.868 nieuwe personenauto’s geregistreerd en dat is nog altijd 25,6 procent minder dan een jaar geleden (259.319). BOVAG en RAI Vereniging pasten onlangs hun prognose voor de autoverkoop in 2020 aan, van 425.000 naar 350.000 stuks.

De meest geregistreerde merken in juli 2020 waren:

-Volkswagen met 4.075 exemplaren en 11,7 procent marktaandeel

-BMW (2.726 / 7,8 procent)

-KIA (2.511 / 7,2 procent)

-Skoda (2.380 / 6,8 procent)

-Peugeot (2.336 / 6,7 procent)



De meest geregistreerde modellen in juli 2020 waren:

-Volkswagen Polo met 1.371 exemplaren en 3,9 procent marktaandeel

-KIA Niro (1.126 / 3,2 procent)

-Opel Corsa (973 / 2,8 procent)

-Volvo XC40 (941 / 2,7 procent)

-Volkswagen Golf (930 / 2,7 procent)