Meer zekerheid over opladen elektrische auto

Waar is een vrije laadpaal, met welke snelheid kan daar geladen worden en wat kost dat? Het antwoord op deze vragen is voor elektrische rijders vanaf 1 juli 2021 overal makkelijk en snel bij de hand. Aanbieders zijn vanaf dat moment verplicht dergelijke real time informatie aan te bieden voor alle publiek toegankelijke laadpunten in Nederland. Vanaf vandaag kunnen mensen meedenken over hoe deze nieuwe wet- en regelgeving precies moet worden uitgewerkt.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat): “Wie elektrisch rijdt kan meestal met een glimlach afrekenen. We maken het nu makkelijker om de laagste prijs te vinden. Net als bij de benzinepomp zie je straks in één oogopslag wat het laden kost. En weet je voordat je er naar toe rijdt dat een laadpunt vrij is. Dat geeft zekerheid en vertrouwen”.

Laadinformatie via navigatieapp

Vanaf 1 juli 2021 zijn laadexploitanten verplicht informatie over hun laadpalen te delen. Zij doen dat niet alleen via hun eigen site of app, maar moeten deze data ook beschikbaar stellen aan bijvoorbeeld appbouwers. Zo kunnen prijsvergelijkingsapps met real time informatie over alle publieke laadpalen in Nederland worden gemaakt. En kunnen elektrische rijders straks via hun navigatieapp snel en makkelijk de informatie vinden die ze nodig hebben als ze onderweg willen laden.

Zekerheid over laden

Uit onderzoek van onder meer de ANWB blijkt dat laadstress voor veel mensen een drempel is om elektrisch te gaan rijden. Waar is een laadpaal in de buurt en is die vrij als het nodig is? Uit het nationaal laadonderzoek 2020 van ElaadNL en de Vereniging Elektrische Rijders blijkt dat ook onder mensen die al elektrisch rijden veel behoefte is aan goede informatie over bezettingsstatus, prijs, laadsnelheid en precieze locatie van een laadpunt. Deze regels, die vastgelegd worden in het Besluit en Regeling Infrastructuur Alternatieve Brandstoffen, geven elektrische rijders meer zekerheid en gemak.

Koos Burgman, voorzitter van de Vereniging Elektrische rijders noemt het een goede stap: “Onze helpdesk krijgt regelmatig verbaasde vragen van leden die niet makkelijk kunnen zien wat laden kost. De doorgewinterde elektrische rijder weet inmiddels zijn weg vaak wel te vinden via verschillende apps. Maar voor mensen die net overgestapt zijn op een elektrische auto is het vaak echt zoeken. Nu er zoveel nieuwe elektrische rijders bijkomen is dit echt een stap die wat ons betreft niet snel genoeg kan worden gezet”.

Aan de slag voor goede laadinfrastructuur

Nederland is goed in de aanleg van laadpunten. Nederlandse laadexploitanten en dienstverleners zijn in veel landen actief. Er staan nergens zoveel openbare laadpunten per vierkante kilometer als in Nederland. Om de groei van het aantal elektrische auto’s bij te benen zijn er in Nederland in 2021 naar schatting 213 nieuwe laadpunten per werkdag nodig, en in 2025 per werkdag 550. Overheden werken met netbeheerders en marktpartijen samen om te zorgen dat die laadpunten er op het juiste moment en op de juiste plek zijn.

Het kabinet vindt dat laden op reis op termijn net zo makkelijk moet zijn als het laden van je telefoon. Nederland is daarom sinds twee jaar trekker van een EU-project waarin 15 lidstaten samenwerken om in deze landen informatie over laadpunten te harmoniseren en in 2021 eenvoudig beschikbaar te maken voor gebruikers.