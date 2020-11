Groei afgelegde kilometers in Nederland vlakt af

In 2019 legden personenauto’s, bestelauto’s, zware vrachtvoertuigen, speciale voertuigen en bussen in totaal 137,5 miljard kilometer af op de Nederlandse wegen. Dat is nauwelijks meer dan in 2018. In de jaren ervoor steeg het aantal afgelegde kilometers in Nederland sterker. Er werden 7,7 procent meer kilometers gereden dan 5 jaar geleden. Het gaat hierbij om de afgelegde afstand van Nederlandse en buitenlandse voertuigen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

De afgelopen 5 jaar nam de op Nederlandse wegen afgelegde afstand het sterkst toe bij bestelauto’s en zware vrachtvoertuigen (vrachtauto’s en trekkers voor oplegger): bestelauto’s legden in 2019 ongeveer 18,7 miljard kilometer af (14,7 procent meer dan in 2014), zware vrachtvoertuigen reden 7,5 miljard kilometer (12,6 procent meer dan 5 jaar eerder). Het aantal kilometers afgelegd door personenauto’s nam met 6,3 procent toe vergeleken met 5 jaar geleden.

Buitenlandse voertuigen goed voor ruim 7 miljard kilometer

Van alle kilometers die in 2019 op Nederlands grondgebied werden gereden werd 5 procent (7,2 miljard kilometer) afgelegd door buitenlandse voertuigen. Dit aandeel is in de afgelopen 5 jaar gelijk gebleven. Bij bussen is het aandeel kilometers gereden door buitenlandse voertuigen in Nederland is met 3 procent het laagst, en bij speciale voertuigen met 18 procent het hoogst.

Van de zware vrachtvoertuigen werd vorig jaar ruim 12 procent van de kilometers in Nederland door buitenlandse vervoerders afgelegd.

Meer kilometers door buitenlandse vrachtvoertuigen

Zware vrachtvoertuigen uit het buitenland maken steeds meer gebruik van de Nederlandse wegen. In 2019 reden zij 907 miljoen kilometer in Nederland, 27 procent meer dan vijf jaar daarvoor. Ongeveer 90 procent van deze gereden kilometers werd afgelegd door voertuigen die in Nederland laden of lossen. Het resterende deel van de afstand wordt afgelegd zonder dat er in Nederland wordt geladen of gelost, het zogeheten transitoverkeer.