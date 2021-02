Mazda geeft MX-30 meer lijn

Mazda heeft de line-up van de MX-30 meer in lijn gebracht met de rest van het gamma, zoals dat in Nederland beschikbaar is. Vanaf nu is de eerste volledig elektrische auto van Mazda leverbaar als standaard MX-30, als Comfort en als Luxury.

De vanafprijs is omlaag gebracht naar € 33.140,- en dankzij de gunstige prijsstelling komen alle uitvoeringen in aanmerking voor 12 % bijtelling.

De Mazda MX-30 was vanaf zijn introductie in Nederland, begin september vorig jaar, in eerste instantie alleen beschikbaar als First Edition in een beperkte oplage. De rijker uitgeruste Luxury volgde niet lang daarna en vanaf nu introduceert Mazda de ‘reguliere’ line-up die meer aansluit bij de overige modellen van het merk en dus is opgebouwd uit diverse uitvoeringen met bijbehorende optiepakketten.

De nieuwe line-up van de Mazda MX-30 bestaat vanaf nu uit drie uitvoeringen.