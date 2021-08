Nissan sluit zich aan bij Race to Zero

Nissan versnelt de volledige elektrificatie van modellen en realisatie van CO2-neutrale bedrijfsvoering door zich aan te sluiten bij ‘Race to Zero’, een unieke campagne die door de Verenigde Naties wordt ondersteund. Nissan is de eerste Japanse autofabrikant die zich bij deze campagne aansluit.

Nissan ondertekende ook de zogeheten ‘Business Ambition Pledge for 1,5°C’ van ‘Race to Zero’ waarmee Nissan zich koppelt aan het doel om de wereldwijde temperatuurstijging tot maximaal 1,5°C boven het pre-industriële niveau te houden. Nissan heeft zich ook aangesloten bij het Science Based Targets-initiatief (SBTi), een vereiste om deel te kunnen nemen aan de campagne. De doelstellingen van Nissan voor de reductie van CO2 – die ruim onder de 2°C liggen – zijn gevalideerd door de SBTi, zodat ze in overeenstemming zijn met de klimaatwetenschap.

Gelijkgestemde bedrijven

Nissan President en CEO Makoto Uchida, zegt: “Door lid te worden van de SBTi en deel te nemen aan deze campagnes, benadrukken we onze vastberadenheid om samen te werken met gelijkgestemde bedrijven en lokale overheden over de hele wereld om de uitdagingen van klimaatverandering op te pakken en een duurzame samenleving te realiseren. Om de wereldwijde inspanningen - om CO2-neutraliteit te bereiken - te versnellen, blijft Nissan verschillende kwesties op een verantwoorde manier aanpakken, waaronder de verdere uitrol van elektrificatie.”

Duurzame toekomst afdwingen

Alberto Carrillo Pineda, Managing Director en medeoprichter van SBTi, zegt: “Er zijn gedurfde en urgente maatregelen nodig om de ergste effecten van klimaatverandering te beperken en een duurzame toekomst voor ons allemaal af te dwingen. Als eerste Japanse autofabrikant die zich inzet voor de ‘Business Ambition for 1,5°C’-campagne, werkt Nissan samen met meer dan 700 bedrijven over de hele wereld aan de meest ambitieuze wetenschappelijk onderbouwde emissiereductiedoelstellingen.”

Pineda vervolgt: “Door zich aan te sluiten bij de klimaatwetenschap, maakt Nissan duidelijk dat het klaar en bereid is om bij te dragen aan het realiseren van het Klimaatakkoord van Parijs. Alle andere bedrijven wereldwijd moeten onmiddellijk actie ondernemen. Ze moeten hun klimaatambities vergroten en de wereldeconomie ondersteunen om de uitstoot te drukken en nog vóór 2050 klimaatneutrale bedrijfsvoering te realiseren.”

Alok Sharma, COP26 President Designate, zegt: “Het is fantastisch om te zien dat Nissan deelneemt aan ‘Race to Zero’. Nissan is de eerste Japanse autofabrikant die zich aanmeldt en door hun productie van batterijen in Noordoost-Engeland voor elektrische auto's, tonen ze echt leiderschap in de overgang naar ‘net zero’ in het Verenigd Koninkrijk.”

“Dankzij deelname aan ‘Race to Zero’ maakt Nissan nu deel uit van de grootste wereldwijde alliantie van bedrijven, steden, investeerders, regio's en universiteiten die zich samen inzetten om de wereldwijde uitstoot tegen 2030 te halveren. Uiterlijk in 2050 moeten netto nul-emissies worden bereikt”, vult Sharma aan.

Sharma: “COP26, de VN-top over klimaatverandering die het Verenigd Koninkrijk in november 2021 in Glasgow organiseert, is een keerpunt. We moeten het doel om de gemiddelde temperatuurstijging tot 1,5 °C te beperken levend houden door onmiddellijk actie te ondernemen. Er moeten langetermijnstrategieën komen om tegen het midden van de eeuw ‘net zero’ te bereiken.”

Innoveren, nu maar ook in de toekomst

Centraal in de plannen van Nissan voor het bereiken van CO2-neutrale bedrijfsvoering en producten staat de uitrol van elektrische voertuigen en technologieën. In 2010 introduceerde Nissan de LEAF, 's werelds eerste elektrische auto voor de massa. Nissan pakt door met de introductie van de volledig nieuwe Nissan Ariya alsook de unieke e-POWER-technologie. De Japanse autoproducent streeft ernaar dat tegen het begin van de jaren 2030 100% van zijn geheel nieuwe voertuigaanbod wordt geëlektrificeerd in de belangrijkste markten van Japan, China, de Verenigde Staten en Europa.

Ook autosport blijft belangrijk

Nissan kondigde begin 2021 nog aan tot in elk geval het einde van het twaalfde seizoen (2025/2026) mee te racen in het ABB FIA Formula E World Championship. Nissan brengt hiermee de opwinding en het plezier van emissievrije elektrische voertuigen naar een wereldwijd publiek.

Nissan EV36Zero

Nissan deed eerder in 2021 de belofte om in 2050 CO2-neutraliteit te bereiken in al zijn activiteiten en de levenscyclus van zijn producten. Nissan wil deze inspanningen versnellen door middel van initiatieven zoals Nissan EV36Zero – een gloednieuwe blauwdruk om emissievrije modellen duurzaam te produceren. Nissan EV36Zero is gecentreerd rond de fabriek in Sunderland, Groot-Brittannië, en geeft het streven naar CO2-neutraliteit een extra impuls. Bovendien biedt Nissan EV36Zero een nieuwe totaaloplossing voor emissievrij rijden. Het transformatieproject is opgestart met behulp van een initiële £ 1 miljard-investering door Nissan en zijn partners Envision AESC en het gemeentebestuur van Sunderland. Nissan EV36Zero bestaat uit drie onderling verbonden initiatieven die elektrische auto's, duurzame energie en batterijproductie samenbrengen en een blauwdruk vormen voor de toekomst van de auto-industrie.

Naast de ontwikkeling van nieuwe voertuigen en technologieën, blijft Nissan in samenwerking met partners wereldwijd ook innoveren op het gebied van elektrische ecosysteem rond EV's, waaronder de opwekking van hernieuwbare energie, energieopslag, het gebruik van EV-batterijen voor de tweede levenscyclus en de verdere ontwikkeling van het zogeheten '4R'-bedrijfsmodel: Reuse, Refabricate, Resell, Recycle - ten behoeve van lokale gemeenschappen.