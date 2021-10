Aantal stekkerauto’s in jaar tijd met 38 procent toegenomen

2 op de 3 stekkerauto's zakelijk

'Hoewel de meeste stekkerauto’s in zakelijk bezit zijn, neemt ook het aantal particulieren met een stekkerauto toe', aldus het CBS op basis van nieuwe cijfers over het motorvoertuigenpark.

156.000 meer personenauto's geregistreerd

In totaal waren er op 1 januari 2021 bijna 156.000 (+1,3 procent) meer personenauto’s geregistreerd in Nederland dan een jaar eerder. 8 op de 10 personenauto’s rijden op benzine. Het aantal benzineauto’s nam met 1,5 procent toe vergeleken met een jaar eerder, terwijl het aantal diesels met 9,1 procent af nam.

76.000 stekkerauto’s erbij in 2020

Het aantal stekkerauto’s steeg in een jaar tijd met 38 procent (76.000) tot ruim 273.000 begin 2021. Vooral het aantal volledig elektrische personenauto's groeide het laatste jaar sterk (63 procent). Stekkerauto’s zijn personenauto’s met een elektromotor waarvan de accu wordt opgeladen met een stekker. Hieronder vallen zowel volledig elektrische personenauto’s (FEV), die enkel een elektromotor hebben en emissievrij zijn, als plug-in hybrides (PHEV). Dit laatste type heeft naast een elektromotor ook nog een brandstofmotor. Begin 2021 was 3,1 procent van alle personenauto’s in Nederland een stekkerauto.

Steeds meer particulieren hebben een stekkerauto

De stekkerauto’s zijn het afgelopen jaar populairder geworden bij particulieren. Het aandeel stekkerauto’s in particulier bezit is toegenomen van 27 procent begin 2020 naar 36 procent begin 2021. Echter, de meeste stekkerauto’s zijn nog altijd in zakelijk bezit (64 procent). Begin 2021 had van de volledig elektrische auto’s zelfs 78 procent een zakelijke eigenaar. Het aantal particuliere eigenaren verdubbelde en het aantal zakelijke eigenaren groeide met 55 procent.

Particulieren 'massaal' aan plug-in hybrides

Bij de plug-in hybrides waren er begin 2021 voor het eerst meer particuliere dan zakelijke bezitters. Het aantal plug-in hybrides met een particuliere eigenaar steeg in een jaar tijd met 78 procent, terwijl bij de zakelijke bezitters een afname van 32 procent te zien is.

Via de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) kunnen particulieren subsidie krijgen bij de aanschaf van een nieuwe of gebruikte elektrische auto. Ook voor zakelijke rijders zijn er regelingen die elektrisch rijden aantrekkelijk maken. Zo betalen zakelijke rijders met een volledig elektrische auto 8 procent bijtelling, tegenover 22 procent bij een benzine of diesel auto en zijn ze vrijgesteld van de motorrijtuigenbelasting.

Toename aandeel stekkerauto’s bij verkoop nieuwe auto’s

In 2020 werden bijna 90.000 nieuwe stekkerauto’s verkocht, 32 procent meer dan een jaar eerder. De meeste, ruim 73.000, waren volledig elektrisch. Dit is een groei van 17 procent vergeleken met een jaar eerder. In totaal werden in 2020 minder nieuwe auto’s (alle brandstofsoorten) verkocht dan in 2019. Het aandeel stekkerauto’s binnen de nieuwverkopen nam toe van 15 procent in 2019 naar 24 procent in 2020.

Piek nieuwverkoop elektrische voertuigen december

De nieuwverkoop van volledig elektrische voertuigen aan zakelijke eigenaars piekte in december 2020. Per 1 januari 2021 is de bijtelling voor volledig elektrische auto’s verhoogd van 8 procent naar 12 procent. Van de volledig elektrische auto’s die aan particulieren werden verkocht, werd twee derde in de tweede helft van 2020 verkocht, na ingang van de subsidieregeling SEPP op 1 juli.

Drie keer zoveel plug-in hybrides verkocht

Naast de volledig elektrische auto’s werden er ruim 16.000 plug-in hybrides verkocht, drie keer zoveel als in 2019. Van de verkochte plug-in hybrides werd 43 procent aangeschaft door een particulier.