Porsche maakt zich sterk voor uitbreiding industriële productie van eFuels

Porsche investeert $ 75 miljoen in HIF Global LLC en verwerft daarmee een langetermijnbelang in deze holding van internationaal opererende projectontwikkelaars van eFuel-productiefaciliteiten. De in Santiago de Chile gevestigde onderneming is onder meer verantwoordelijk voor de bouw van de Haru Oni eFuel pilotfabriek in Punta Arenas (Chili). De productie van eFuels uit waterstof en CO2 met behulp van windenergie - geïnitieerd door Porsche en gerealiseerd met partners als Siemens Energy en ExxonMobil - start naar verwachting medio 2022. Deze op elektriciteit gebaseerde synthetische brandstoffen maken een bijna CO2-neutrale werking van verbrandingsmotoren mogelijk.

Met de investering in HIF Global LLC neemt Porsche samen met de Chileense onderneming Andes Mining & Energy (AME) en de Amerikaanse bedrijven EIG, Baker Hughes Company en Gemstone Investments deel aan een internationale financieringsronde. In totaal genereert HIF Global LLC hiermee een bedrag van negen cijfers in Amerikaanse dollars. AME blijft de meerderheidsaandeelhouder van HIF Global LLC. Het extra kapitaal wordt aangewend voor de ontwikkeling van industriële eFuel-faciliteiten in Chili, de VS en Australië, die alle over een grote voorraad hernieuwbare energie beschikken.

“eFuels leveren een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het klimaat en vormen een waardevolle aanvulling op onze elektromobiliteit-inspanningen. Door te investeren in de industriële productie van eFuel breidt Porsche zijn commitment op het gebied van duurzame mobiliteit verder uit. In totaal investeren we meer dan $ 100 miljoen in de ontwikkeling en levering van deze innovatieve technologie”, aldus Barbara Frenkel, bestuurslid voor Procurement bij Porsche AG.

Pionier in eFuels

Porsche doet al geruime tijd onderzoek naar het gebruik van hernieuwbare brandstoffen. Tests in het laboratorium en op het circuit verlopen voorspoedig. “We zien onszelf als pioniers in eFuels en willen de technologie naar een volgend niveau brengen. Dit is een belangrijk onderdeel van onze overkoepelende duurzaamheidsstrategie”, licht Michael Steiner, bestuurslid voor Research & Development bij Porsche AG, toe.

De sportwagenfabrikant is voornemens om de eFuel uit Chili in eerste instantie te gebruiken voor aansprekende autosportprojecten. In de toekomst is het ook denkbaar dat eFuels zullen worden gebruikt om de productiemodellen met verbrandingsmotoren van het merk tijdens de eerste tankbeurt in de fabriek van brandstof te voorzien, en in de Porsche Experience Centers.

De transactie van Porsche om een belang te verwerven in HIF Global LLC moet nog worden goedgekeurd door de relevante mededingingsautoriteiten.