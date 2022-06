Jaguar Land Rover komt met Edition 1988

De F-PACE SVR Edition 1988 is geïnspireerd door de rijke racehistorie van Jaguar en wordt gekenmerkt door zijn unieke carrosseriekleur Midnight Amethyst Gloss, gesmede 22-inch lichtmetalen velgen in Champagne Gold Satin, in- en exterieurdetails in Sunset Gold Satin en een SV Bespoke ‘One of 394’-badge.

De naam ‘Edition 1988’ en het aantal door de Special Vehicle Operations-divisie (SVO) van Jaguar te bouwen exemplaren verwijzen naar het jaar waarin de legendarische Jaguar XJR-9 LM de 24 Uur van Le Mans won en het aantal ronden dat de winnende Jaguar in die race aflegde. De Nederlandse coureur Jan Lammers speelde destijds een belangrijke rol in de race en hij behaalde samen met zijn teamgenoten Andy Wallace en Johnny Dumfries de overwinning.

Mark Turner, Commercial Director of Special Vehicle Operations Jaguar: “Since its introduction in 2019, the Jaguar F-PACE SVR has established itself as a highly characterful and rewarding high-performance car. Pairing these qualities with a level of SV Bespoke personalisation and exclusivity never offered before on F-PACE makes Edition 1988 an even more captivating proposition. With strictly limited availability, we’re confident this will quickly become the most sought-after F-PACE SVR yet.”

Midnight Amethyst Gloss is een nieuwe lakkleur die alleen wordt aangeboden op de Jaguar F-PACE SVR Edition 1988.

Richard Woolley, Special Vehicle Operations Creative Director Jaguar: “The design of the F-PACE SVR Edition 1988 is inspired by legendary Jaguar endurance racing cars. The Midnight Amethyst Gloss paintwork appears black until its amethyst undertones are revealed in bright sunshine, emphasising the SVR’s dynamic exterior. To achieve this dramatic Ultra Metallic Gloss finish, we assessed more than 40 variations to create the desired depth of colour.”

Ook uniek voor de F-PACE SVR Edition 1988 zijn de in Sunset Gold Satin uitgevoerde Jaguar leaper en merknaam op de achterklep, terwijl op beide voorspatborden een laser-geëtst Edition 1988-logo is aangebracht. Verder is de Edition 1988 standaard uitgevoerd met het SVR Black Pack en zijn ook de buitenspiegelkappen, remklauwen, naafdoppen en de letter R van het SVR-logo uitgevoerd in Gloss Black.

Het interieur van de Jaguar F-PACE SVR – met details in ‘open-pore’ carbon fibre – is in de Edition 1988 verder verfijnd met Ebony Semi-Aniline lederen bekleding en exclusieve details in Sunset Gold Satin op het dashboard, het stuurwiel, de schakelpaddles en de koel-/verwarmbare Performance-voorstoelen. De Jaguar leaper en de claxonring op het stuurwiel zijn afgewerkt in Satin Black, terwijl de subtiele SV Bespoke- en Edition 1988-logo’s op de verlichte dorpellijsten en het dashboard het geheel compleet maken.

Mark Wilkes, Director of Vehicle Personalisation Jaguar: “Edition 1988 started with our SV Bespoke and Jaguar Design teams taking inspiration from the iconic liveries of Jaguar’s Le Mans-winning sports cars. The result is a winning combination of colours, textures and features that celebrates sporting success while making the F-PACE SVR even more appealing.”

De F-PACE SVR is de absolute topversie in het SUV-aanbod van Jaguar, aangedreven door de 405 kW (550 pk) sterke 5.0 V8 Supercharged benzinemotor. Daarmee accelereert de F-PACE SVR in slechts 4,0 seconden van 0-100 km/h en bereikt hij een topsnelheid van 286 km/h. Een uitgebreid pakket aan technische verbeteringen, ontwikkeld door de experts van Special Vehicle Operations, zorgt ervoor dat de F-PACE SVR een prestatiegerichte rijbeleving biedt zonder concessies te doen aan de dagelijkse bruikbaarheid.

Het luxueuze interieur met een glazen panoramadak met schuif-/kanteldeel voor, Head-Up Display en de nieuwste connectiviteitstechnologie, waaronder een draadloze telefoonlader en integratie van Amazon Alexa(1), onderstreept de rol van de F-PACE SVR Edition 1988 als verfijnde SUV met uitzonderlijke prestaties.

Het Pivi Pro-infotainmentsysteem biedt nu ook what3words(2), waarmee navigatiebestemmingen kunnen worden ingevoerd met behulp van unieke reeksen van drie woorden die overeenkomen met precieze locaties van 3 m2. Zo kun je bijvoorbeeld de woorden ‘wins.report.miracle’ intypen om bij de hoofdingang van het Circuit des 24 Heures du Mans te komen.

De Jaguar F-PACE SVR Edition 1988 is voor het eerst te zien tijdens de komende 24 Uur van Le Mans (8-12 juni 2022), waar het model samen met de winnende Jaguar XJR-9 uit 1988 wordt gepresenteerd op de stand van SVO. Vervolgens maakt de SVR Edition 1988 op het Goodwood Festival of Speed (23-26 juni 2022) zijn dynamische debuut.