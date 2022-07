Nederland heeft de meeste oplaadpunten van heel europa

Nieuwe data-analyse van de European Automobile Manufacturers' Association (ACEA) toont aan dat de helft van alle oplaadpunten voor elektrische auto's in de Europese Unie geconcentreerd zijn in slechts twee landen: Nederland (90.000 laders) en Duitsland (60.000 ).

Deze twee landen beslaan minder dan 10% van de totale oppervlakte van de EU. De andere helft van alle laders is verspreid over de overige 25 landen, goed voor 90% van de oppervlakte van de regio.

De kloof tussen de landen bovenaan en onderaan de ranglijst is enorm. Nederland – het land met de meeste infrastructuur – heeft bijna 1.600 keer meer oplaadpunten dan het land met de minste infrastructuur (Cyprus, met slechts 57 oplaadpunten). Inderdaad, alleen Nederlanders hebben evenveel opladers als 23 lidstaten samen.

Als het gaat om de distributie van infrastructuur, is er een duidelijke splitsing tussen Midden- en Oost-Europese landen enerzijds en West-Europese landen anderzijds. Zo heeft een groot land als Roemenië – zo’n zes keer groter dan Nederland – slechts 0,4% van alle oplaadpunten in de EU.

Hoewel het aantal oplaadpunten in de EU de afgelopen vijf jaar sterk is toegenomen (+180%), blijft het totale aantal (307.000) ver achter bij wat nodig is.

Om de CO2-doelstellingen te halen, moet de verkoop van elektrische voertuigen in alle EU-landen enorm toenemen. Een recente studie toont aan dat er in 2030 tot 6,8 miljoen openbare oplaadpunten nodig zouden zijn om de voorgestelde 55% CO2-reductie voor auto's te bereiken - wat betekent dat we een groei van meer dan 22 keer moeten zien in minder dan 10 jaar.

De Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR) – vorig jaar voorgesteld door de Europese Commissie – is bedoeld om de situatie aan te pakken. Het ambitieniveau is echter volstrekt onvoldoende, stelt ACEA.

"Hoewel sommige landen voorop lopen als het gaat om de uitrol van infrastructuur, blijft de meerderheid achter", aldus ACEA-directeur-generaal Eric-Mark Huitema. “De grote verschillen tonen de noodzaak aan van sterke AFIR-doelen die geharmoniseerd zijn in alle EU-lidstaten.”

"We dringen er bij beleidsmakers op aan om AFIR te versterken, zodat het het doel kan bereiken om een ​​dicht Europe''.

Top 5: Landen met de MEESTE opladers

Nederland (90.284)

Duitsland (59.410)

Frankrijk (37.128)

Zweden (25.197)

Italië (23.543)

Top 5: Landen met de MINST opladers

Cyprus (57)

Malta (98)

Litouwen (207)

Estland (385)

Letland (420)