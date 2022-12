Suzuki betrouwbaarste merk van 2022

Suzuki is het betrouwbaarste automerk van Nederland. Uit onderzoek van de Consumentenbond komt Suzuki als betrouwbaarste merk naar voren, met een zeer hoge score voor alle modellen van Suzuki in het onderzoek.

Betrouwbaarheid is één van de belangrijke kernwaarden van Suzuki. Ook dit jaar vertaalt dat zich in een zeer goed resultaat in het jaarlijkse betrouwbaarheids-onderzoek van de Consumentenbond. Na de tweede plek van afgelopen jaar, staat Suzuki in 2022 weer op de koppositie. Gemiddeld krijgt Suzuki dit jaar een 8,5 van de deelnemers aan het onderzoek. Alle Suzuki’s in het onderzoek krijgen een zeer hoge score: zo behaalt de Ignis een 8,6, de Swift een 8,3, de S-Cross een 8,8 en de Vitara zelfs een 8,9. Hiermee behoort de Vitara tot de betrouwbaarste auto’s van het onderzoek van dit jaar.