Toyota start ontwikkeling van waterstof-elektrisch prototype van Toyota Hilux

Toyota streeft onophoudelijk naar nieuwe, schone technologieën en mobiliteitsoplossingen in alle sectoren. In het Verenigd Koninkrijk wordt een nieuwe mogelijkheid onderzocht voor een waterstof-elektrisch aangedreven bedrijfswagen. Toyota Motor Manufacturing (VK) start nu de ontwikkeling van een waterstof-elektrisch aangedreven prototype van de iconische Toyota Hilux.

Brandstofceltechnologie van Toyota Mirai

De ontwikkeling van de Toyota Hilux met waterstof-elektrische aandrijving vindt plaats in samenwerking met hooggekwalificeerde technische partners uit het Verenigd Koninkrijk: Ricardo, ETL, D2H en Thatcham Research. Om de Hilux te transformeren tot een waterstof-elektrische alleskunner worden voor de aandrijflijn brandstofcelcomponenten van de tweede generatie gebruikt, onderdelen die onder meer in de nieuwste Toyota Mirai te vinden zijn. Toyota Motor Manufacturing (TMUK) heeft de regie tijdens de ontwikkeling van het prototype, terwijl een team van Toyota Motor Europe (TME) deskundige en technische ondersteuning biedt. Zo krijgen de teams in het Verenigd Koninkrijk de mogelijkheid om hun eigen expertise in te zetten om de volgende generatie waterstof-aandrijflijnen te ontwikkelen.