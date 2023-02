Toyota Motor Manufacturing Turkey wordt eerste Toyota-fabriek in Europa die plug-in hybrides en accu’s produceert

TMMT is de eerste fabriek van Toyota in Europa die plug-in hybrides produceert en ook de eerste die is uitgerust met een productielijn voor hybride accu’s.

De nieuwe Toyota C-HR die alleen met geëlektrificeerde aandrijving op de markt komt, weerspiegelt Toyota’s toewijding om passende mogelijkheden voor CO2-reductie te bieden aan het grootste en meest concurrerende marktsegment in Europa. Behalve de hybrideversie wordt de C-HR ook leverbaar als plug-in hybride met lokaal geassembleerde accu’s. Hiermee breidt Toyota het multitechnologie-aanbod verder uit in de aanloop naar 100% CO2-reductie in zijn voertuigaanbod in Europa1 tegen 2035.